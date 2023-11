28-jähriger Verkehrsregler stirbt nach Kollision mit Auto

Ein Mitarbeiter des Verkehrsdienstes ist in Waltensburg GR von einem Auto angefahren worden und zwei Tage später im Spital verstorben. Kantonspolizei Graubünden

Ein 28-jähriger Mitarbeiter eines Verkehrsdienstes ist am Montag beim Regeln des Verkehrs bei einer Baustelle in Waltensburg GR angefahren worden. Zwei Tage nach dem Unfall ist er im Spital verstorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mitarbeiter eines Verkehrsdienstes ist am Montag beim Regeln des Verkehrs bei einer Baustelle in Waltensburg GR von einem Auto angefahren worden.

Der schwerverletzte Mann musste noch vor Ort reanimiert werden, bevor er mit der Rega nach Chur ins Kantonsspital geflogen worden war.

Zwei Tage nach dem Unfall ist er verstorben. Mehr anzeigen

Der Unfall geschah am Montag, am Mittwochnachmittag erlag der 28-Jährige im Spital seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte.

Der 28-jährige Mitarbeiter eines Verkehrsdienstes war bei einer Baustelle auf der Oberalpstrasse in Waltensburg GR im Einsatz, als er von einem Auto erfasst und an den Strassenrand geschleudert wurde.

Zusammen mit einem weiteren Verkehrsdienstspezialisten regelte der Mann am Montag den einspurig durch die Baustelle geführten Verkehr. Kurz vor 13 Uhr konnte ein 65-jähriger Automobilist die Baustelle bergwärts befahren. Dabei kollidierte er Ausgangs der Baustelle frontal und mit grosser Wucht mit dem Verkehrsdienstspezialisten, welcher den talwärts fahrenden Verkehr zum Anhalten gebracht hatte.

Der schwerverletzte Mann musste noch vor Ort reanimiert werden, bevor er mit der Rega nach Chur ins Kantonsspital geflogen worden war.

sda/red