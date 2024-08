Schiffsunglück vor Sizilien: Fünf Leichen in gesunkener Jacht entdeckt

Palermo, 21.08.2024: Nach dem Untergang der Luxusjacht «Bayesian» vor der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gibt es praktisch keine Hoffnung auf Überlebende mehr. Die Leichen von fünf der sechs Vermissten werden am Mittwoch in etwa 50 Metern Tiefe von Spezialtauchern im Inneren des Segelboots ausfindig gemacht. Darunter sind nach Informationen des italienischen Senders Rai auch der britische Milliardär Mike Lynch (59), der mit der Segeltour einen Freispruch vor Gericht feiern wollte, und seine erst 18 Jahre alte Tochter Hannah. Die 56 Meter lange «Bayesian» war am frühen Montagmorgen bei einem schweren Unwetter vor dem Hafen von Porticello unweit der Inselhauptstadt Palermo gesunken – angeblich innerhalb von 60 Sekunden. Experten rätseln immer noch, wie das geschehen konnte.

