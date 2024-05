«Skorp808» erwartet der Gang in die U-Haft. Instagram / skorp808official

Sind zwei Rivalen bald hinter Gittern vereint? Nach Brian Keller ist auch für dessen Erzfeind «Skorp808» Untersuchungshaft angeordnet worden.

Zuletzt hat die Dauerfehde zwischen TikToker «Skorp808» und Brian Keller einen traurigen Höhepunkt erreicht.

Ein tätlicher Angriff auf «Skorp808» brachte Keller den Gang in die Untersuchungshaft ein.

Monatelang zofften sich der TikToker «Skorp808» und Brian Keller öffentlichkeitswirksam in den sozialen Medien. Kürzlich kulminierte die Auseinandersetzung in einem tätlichen Angriff Kellers auf den Internet-Star – das zumindest behauptet Giorgio L., wie «Skorp808» bürgerlich heisst.

Nachdem die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Montag Untersuchungshaft für Brian Keller anordnete, muss nun auch «Skorp 808» hinter Gitter. Wie «20 Minuten» berichtet, beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft.

Der genaue Grund dafür ist unklar, die Kantonspolizei Zürich schwieg sich gegenüber «Tele Züri» über weitere Details aus. Erst am Freitag, also nach der Verhaftung Kellers, schrieb «Skorp 808» weitere Negativschlagzeilen. Ein Video zeigte ihn, wie er mit einem Messer bewaffnet zwei Männern hinterherrennt.

Brian Keller wird schwere Körperverletzung vorgeworfen

Die Staatsanwaltschaft führt gegen den 28-jährigen Brian Keller ein Verfahren wegen Verdachts auf versuchte schwere Körperverletzung. Der Mann, der 2013 in einem Dok-Film als «Jugendstraftäter Carlos» landesweit bekannt wurde, soll in der vergangenen Woche einen Kontrahenten angegriffen und verletzt haben.

Weitere Angaben macht die Staatsanwaltschaft wegen des laufenden Verfahrens derzeit nicht. Sie verweist aber auf die Unschuldsvermutung, die bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens gelte.

Brian Keller steht im Visier der Ermittlungsbehörden – mal wieder. Bild: Keystone/Michael Buholzer

«Skorp808» am Jochbein verletzt

In einem TikTok-Video hatte «Skorp 808» in der vergangenen Woche beklagt, dass Keller ihn von hinten angegriffen hatte und ihm mittels mehrerer Faustschläge Verletzungen zugefügt habe. Videoaufnahmen sollen laut «Blick» die Schilderungen untermauern. «Skorp808» trug bei der Attacke nach eigener Aussage eine Verletzung am linken Jochbein und einen dreifachen Jochbeinbruch davon.

Auch der mutmassliche Angreifer Keller kam in dem zwischenzeitlich wieder gelöschten Video zu Wort und teilte verbal gegen seinen Kontrahenten aus: «Habt ihr gesehen, wie der Tiktoker rennt. Skorp hat nun einmal kassiert und rennt direkt zur Polizei.» Später begründete Keller seinen Angriff mit zuvor ausgesprochenen Drohungen von «Skorp808» gegen sein Umfeld: «So etwas lassen wir nicht auf uns sitzen.»

Fehde zwischen Keller und «Skorp808» schwelt seit Monaten

Der Streit zwischen Brian Keller und «Skorp808» entbrannte auf Tiktok. «Skorp808» hatte sich mit einem anderen Tiktoker überworfen, der mit Keller befreundet ist. Im Anschluss sprach Keller mehrfach Drohungen in den sozialen Medien aus.

Unter anderem soll Keller ein Messer in die Kamera gehalten haben. Der verteidigte sein Verhalten indes als Werbegag. «Es ist alles nur Promotion für einen Boxkampf mit ihm», gab er dem «Blick» Auskunft.

Brian Keller gilt nach jahrelanger medialer Aufmerksamkeit für seinen Fall als der bekannteste Häftling der Schweiz. Nach mehr als sieben Jahren wurde Brian Keller am 10. November auf Bewährung aus der Haft entlassen.