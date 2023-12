Auto im Gotthardtunnel in Brand geraten

Der Brand eines Personenwagens im Gotthard-Strassentunnel ist am frühen Dienstagmorgen glimpflich ausgegangen: Es wurde niemand verletzt. (Archivbild) Bild: Keystone

Im Gotthard-Strassentunnel ist am frühen Dienstagmorgen ein Personenwagen in Brand geraten. Menschen wurden keine verletzt.

Es wurde niemand verletzt.

Der Tunnel musste aber für rund eine Stunde gesperrt werden. Mehr anzeigen

Der Brand eines Personenwagens im Gotthard-Strassentunnel ist am frühen Dienstagmorgen noch einmal glimpflich ausgegangen. Es wurde niemand verletzt. Am Auto entstand aber Totalschaden, die Verkehrseinrichtungen dagegen blieben unbeschädigt. Der Tunnel musste für rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt werden.

Der Brandalarm wurde kurz nach 5.00 Uhr durch die Sicherheitssysteme des Gotthard-Strassentunnels festgestellt, wie aus einer Mitteilung der Urner Kantonspolizei hervorgeht.

Der Fahrer eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern sei in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug aus zunächst ungeklärten Gründen in Brand geraten sei. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte hätten den Brand schnell löschen können.

Der 60-jährige Autolenker und seine 68-jährige Beifahrerin hätten den Schutzraum aufgesucht und seien unverletzt geblieben. Das Fahrzeug habe Totalschaden erlitten. Der Schaden wird mit rund 25’000 Franken beziffert.

Sicherheitssystem hat funktioniert

Der Autofahrer habe noch auf Göschener Boden nach der Einfahrt in den Tunnel einen plötzlichen Leistungsabfall bemerkt und ausströmenden Rauch aus dem Motorenraum festgestellt, sagte der Pikett-Offizier der Urner Kantonspolizei, Stefan Simmen, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Mann habe das Fahrzeug in der Folge in eine Nische gelenkt, angehalten und die Sachen aus dem Kofferraum geholt, bevor er zusammen mit seiner Begleiterin den Schutzraum aufgesucht habe.

Das Sicherheitssystem habe einwandfrei funktioniert, sagte Simmen. Die Verkehrsampeln auf beiden Seiten des Tunnels seien auf Rot gestellt worden. Autofahrende, die sich bereits im Tunnel befunden hätten, seien am brennenden Fahrzeug vorbei durch den Tunnel gefahren. Es seien keine Wendemanöver notwendig geworden. «Das Ganze ist glimpflich abgelaufen», sagte Simmen weiter.

