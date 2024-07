Auto reisst bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod - Gallery Mindestens neun Menschen seien gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei. Bild: dpa Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Bild: dpa Ein Autofahrer hat in Seoul nach Medienberichten mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst. Bild: dpa Auto reisst bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod - Gallery Mindestens neun Menschen seien gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei. Bild: dpa Mehrere Menschen wurden zudem verletzt. Bild: dpa Ein Autofahrer hat in Seoul nach Medienberichten mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst. Bild: dpa

Schrecklicher Unfall in Seoul: Ein Autofahrer hat mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst und tödlich verletzt. Es gibt mindestens neun Tote gegeben.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der südkoreanischen Metropole Seoul hat ein Autofahrer bei einem Unfall mindestens neun Menschen getötet.

Der Fahrer fuhr in eine Menge, die an einer Ampel stand.

Die Unfallursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul nach Medienberichten mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst und tödlich verletzt. Es habe bei dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt mindestens neun Tote gegeben.

Polizeibeamte kontrollieren eine Unfallstelle in der Nähe des Rathauses in Seoul. Bild: Keystone

Das berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Mehrere Personen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich demnach an einer Kreuzung in der Nähe des Rathauses in der Innenstadt.

Zahlreiche Menschen hätten an einer Ampel gewartet, als der Fahrer in die Menge gefahren sei, hiess es. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

dpa/tcar