Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Quelle: SDA/Symbolbild

Ein Autofahrer kollidierte mit einem parkierten Bagger und wurde so schwer verletzt, dass er hospitalisiert werden musste.

SDA

In Ronco sopra Ascona TI hat sich am Donnerstagmorgen ein Autofahrer bei einer Kollision mit einem parkierten Bagger schwer verletzt. Er wurde per Helikopter ins Spital transportiert.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 04:00 Uhr, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Demnach fuhr ein 60-jähriger Autofahrer in Richtung Arcegno und kollidierte aus noch ungeklärten Gründen mit einem korrekt parkierten Bagger.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann per Helikopter ins Spital geflogen.

evpf, sda