Mitten in der Nacht entdeckte eine Autofahrerin das entflohene Känguru an einer Bushaltestelle. Polizeipräsidium Südhessen

Kängurus an einer Bushaltestelle sieht man nicht alle Tage: Eine staunende Autofahrerin entdeckte ein ausgebüxtes Beuteltier beim entspannten Apfelessen in einem deutschen Dorf. Seine Besitzerin sorgte sich derweil.

tmxh Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Autofahrerin in Deutschland sieht mitten in der Nacht ein Känguru an einer Bushaltestelle sitzen und Äpfel essen.

Die gerufene Polizei nimmt das ausgebüxte Beuteltier im Streifenwagen mit und liefert es in einem Tierpark ab.

Wenige Stunden später meldet die Besitzerin ihr Känguru als vermisst. Mehr anzeigen

Sitzt ein Känguru an der Bushaltestelle und isst einen Apfel: Was wie ein klassischer Witz beginnt, hat sich in einem Dorf in Deutschland nun genauso zugetragen. Eine Autofahrerin staunte wohl nicht schlecht, als sie das ausgebüxte Beuteltier in dem 4000-Einwohner-Ort in Hessen plötzlich um kurz nach Mitternacht erblickte. Das Tier habe dagesessen und «genüsslich» Äpfel verspeist, wie das Polizeipräsidium Südhessen meldete.

«Weil die Autofahrerin sich sicher war, keine alkoholischen Getränke oder sonstige berauschende Mittel konsumiert zu haben, und auch Halluzinationen ausschloss, verständigte sie die Polizei», heisst es in der Meldung augenzwinkernd. Die Beamten hätten das Känguru schliesslich im Streifenwagen mitgenommen und zum Bergtierpark Fürth-Erlenbach gebracht. Dort sei das Tier über Nacht geblieben.

Woher das Beuteltier kam und wem es gehörte, klärte sich derweil ein paar Stunden später auf: Laut Polizei habe die beunruhigte Besitzerin gegen 4 Uhr nachts ihr Känguru bei den Beamten als vermisst gemeldet. Die Polizisten hätten der 54-Jährigen ihre Sorgen aber mit Hinweis auf den Verbleib ihres Tieres schnell nehmen können.