Brasilianische Influencerin stirbt mit 35 Jahren

Diese Nachricht trifft ihre Community völlig unerwartet: Abnehminfluencerin Mila De Jesus ist tot, wie ihre Tochter auf Instagram mitteilt. Die Brasilianerin wurde 35 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 35-jährige Influencerin Mila De Jesus ist gestorben.

Das teilte ihre Familie auf Instagram mit einem Schwarz-Weiss-Foto der Brasilianerin mit.

De Jesus war vierfache Mutter und hatte vergangenen Herbst ihren Liebsten geheiratet.

Wie genau die Influencerin gestorben ist, ist noch unklar. Mehr anzeigen

Ihre Abnehmgeschichte machte sie berühmt. Mila De Jesus (†35) nahm ihre rund 63'000 Followerinnen und Follower auf Instagram mit auf ihre grosse Gewichtsverlustreise. Vor etwa sechs Jahren entschied sich die Brasilianerin dazu, gegen ihr Übergewicht vorzugehen. Den Prozess und ihre körperliche Veränderung dokumentierte sie auf Instagram, teilte immer wieder Vorher-Nachher-Bilder und gewährte Einblicke in ihr privates Leben.

Die traurigen Nachrichten über De Jesus' plötzlichen Tod teilte die Familie der Verstorbenen mit einem Schwarz-Weiss-Foto auf Instagram mit. «Mit grosser Traurigkeit geben wir den Tod unserer geliebten Mila De Jesus bekannt. Bitte respektieren Sie in dieser Zeit der Trauer ihre Familie und Freunde und lassen Sie uns unseren Respekt für Mila ausdrücken, die wir sehr vermissen werden», schreibt die Familie dort, an die Community der Influencerin gerichtet.

In der Bildunterschrift meldet sich ihre Tochter zu Wort: «Ich, Anna Clara, poste diese Kondolenznachricht. Wir sind sehr traurig über den Tod unserer schönen Mutter. Danke für eure Gebete und Beileidsbekundungen. Bitte betet weiter für uns!»

Im Herbst hat sie ihrem Liebsten das Jawort gegeben

Erst Ende September 2023 hatte die Influencerin ihrem Partner, George Kowszik, das Jawort gegeben. Das Paar lebte in Boston, USA, wo es sich zusammen mit den vier Kindern – die zwischen acht und 20 Jahre sind und aus einer früheren Beziehung stammen – ein Zuhause aufgebaut hatte.

Die genauen Todesumstände sind nicht bekannt. Im Herbst des vergangenen Jahres informierte De Jesus ihre Community darüber, dass sie an der Hautkrankheit Psoriasis leide. Ihre Haut war mit juckenden Schuppenflechten überzogen, wie sie in einem Video zeigte. «Seit drei Monaten beschäftige ich mich mit dieser Situation, 80 Prozent meines Körpers sind betroffen», tippte die Influencerin darunter. Sie befände sich irgendwo zwischen Ärzten, Medikamenten, Salben und tiefem Einatmen.

Zu Beginn ihrer Abnehmgeschichte hatte sie sich zudem einem grösseren Eingriff unterzogen, mit dem sie ihrem Gewicht den Kampf ansagte.

«Wir werden sie vermissen»

Die Followerinnen und Follower sind bestürzt und drücken in den Kommentaren ihr Mitgefühl aus. «Ich sende viel Liebe und Trost an deine Familie und Freunde. Sie hat uns so viel Freude bereitet und wir werden sie vermissen», schreibt eine Userin.

Eine andere ist fassungslos über die traurigen Nachrichten: «Surreal! Ich kann es immer noch nicht glauben, möge Gott die Familie trösten.»