Hund als Blumenstrauss: Brautstrauss vergessen – Zwergspitz Sago springt ein Was für ein Albtraum. Da plant man monatelang seine Hochzeit und vergisst: den Brautstrauss. Doch Joelle ist nicht nur eine Braut, die sich traut, sie hat auch eine geniale Idee – kurzerhand übernimmt Hund Sago. 06.06.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein philippinisches Pärchen plant seine Traumhochzeit . Alles scheint perfekt, nur der Brautstrauss geht vergessen.

Braut Joelle verliert aber nicht die Nerven, sondern funktioniert ihren Hund Sago, einen Zwergspitz, kurzerhand zum Blumenstrauss um.

Sago meistert seine Rolle mit Bravour und wird zum Highlight der Hochzeitsfeier. Mehr anzeigen

Die Videos und Fotos auf Tiktok suggerieren: Da hat sich ein Hochzeitspaar akribisch auf den schönsten Tag des Lebens vorbereitet. Nur ein Detail ging wohl vergessen: der Hochzeitsstrauss.

Zwergspitz Sago springt ein

Braut Joelle verfällt allerdings nicht in Panik, sondern ersinnt eine geniale Idee. Ihr Zwergspitz Sago schlüpft kurzerhand in die Rolle des Blumenstrausses und macht seinen Job so gut, dass er zum heimlichen Star der Hochzeitsfeier avanciert.

Wie sich Sago als Hochzeitsstrauss macht, siehst du im Video.