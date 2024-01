König Charles ist im Spital: Der britische Monarch wird wegen einer vergrösserten Prostata behandelt. Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Der britische König Charles III. muss ins Spital. Er werde kommende Woche wegen einer vergrösserten Prostata behandelt, meldet der Buckingham-Palast.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Vereinigte Königreich sorgt sich um den Monarchen: König Charles III. muss ins Spital.

Beim 75-jährigen wurde eine vergrösserte Prostata festgestellt.

Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate liegt derzeit ebenfalls im Spital. Mehr anzeigen

Nach Prinzessin Kate kommt nun auch König Charles III. ins Spital: Der Buckingham-Palast teilte am Mittwoch mit, der 75-Jährige Monarch werde sich in der kommenden Woche einem medizinischen Eingriff unterziehen.

Demnach sei eine vergrösserte Prostata festgestellt worden. Das Prostata-Problem sei allerdings gutartig. Nach dem Eingriff müsse sich Charles eine kurze Zeit lang erholen. Während dieser Zeit werde das Staatsoberhaupt keine öffentlichen Auftritte absolvieren.

«Wie Tausende andere Männer jedes Jahr hat sich der König wegen einer vergrösserten Prostata behandeln lassen», hiess es in der Stellungnahme weiter. Seine Majestät sei wohlauf. «Und er wird nächste Woche für einen Korrektureingriff ins Spital kommen.»

Erst kurz zuvor hatte Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate mitteilen lassen, dass sie nach einer Operation am Bauch einige Zeit im Krankenhaus verbringen werde und monatelang keine Termine wahrnehmen könne. Britische Medien wiesen darauf hin, dass die Prinzessin sich zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt hatte.