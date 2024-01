Experte warnt vor Harry und Meghans Untergang

Der britische PR-Krisenmanager Mark Borkowski sagt, dass sich Meghans und Harrys Marke neu definieren müsse, das aber sehr schwierig sei. Hollywood zeige ihnen bereits die kalte Schulter. imago/Frank Sorge

Ein britischer Krisen-Experte prophezeit Harry und Meghan für 2024 den Untergang. Die Sussexes hätten sich alle Sympathien in Hollywood verspielt und ihre Marke sei nicht mehr zu retten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry und Meghan stehen laut dem britischen Krisen-Experten Mark Borkowski vor dem Untergang.

Nach den Kontroversen um Omid Scobies Skandalbuch «Endgame» habe Hollywood endgültig die Nase voll von den britischen Expat-Royals.

Der Brite prophezeit Harry und Meghan ein schwieriges Berufsjahr 2024. Mehr anzeigen

Schon 2023 war ein Horrorjahr für Harry und Meghan.

Diverse Skandale erschütterten den britischen Königspalast und schufen so einen grösseren Graben zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles III. Zuletzt, als das kontroverse Royal-Buch «Endgame» erschien.

Auch 2024 scheinen die Sterne nicht allzu gut zu stehen für die Sussexes, die unter der Sonne Kaliforniens leben.

Der britische PR-Krisenexperte Mark Borkowski meint, dass durch Omid Scobies «Endgame»-Buch der Streit mit König Charles III. und der gesamten Familie «spektakulär nach hinten losgegangen» ist. Auch sei die Aufregung um die holländische Übersetzung seiner Meinung nach «eindeutig ein Publicity-Gag». Buchautor Omid Scobie hat das immer bestritten.

Zur Erinnerung: In seinem Buch «Endgame» stellt Autor Omid Scobie verschiedene Behauptungen gegen die britische Royal-Family auf. Unter anderem soll er in einer Rohfassung, die nach Holland verschifft wurde, die Namen der rassistischen Mitglieder genannt haben.

Meghans Neustart wird «eindeutig nicht funktionieren»

Inzwischen hat Meghan bei der Talentagentur WME einen neuen Vertrag. Diese soll Meghan dabei helfen, in Hollywood wieder Fuss zu fassen.

Doch diese könnte nun in Erwägung ziehen, den Vertrag nach weniger als sechs Monaten zu kündigen. Borkowski sieht Anzeichen in der US-Filmmetropole, dass die «Hollywood-Maschine» «wahrscheinlich genug von ihnen hat».

PR-Krisenmanager Mark Borkowski behauptet in der «Daily Mail»: «Irgendetwas beginnt sich im Herzen von Meghan und Harry zu entspannen. Ich denke, 2024 wird ein Erdbeben sein, entweder weil sie etwas tun werden, um sich zu erholen und eine neue positive Taktik zu finden, oder es wird das Verderben der Marke sein. Es kann nur in eine oder zwei Richtungen gehen. Es kann nicht so bleiben, wie es im Moment ist. Denn es funktioniert eindeutig nicht.»

2024 alles Aus für Meghan und Harrys Marke?

Mark Borkowski behauptet, dass die Marke des Paares im nächsten Jahr «am Ende» sein könnte, weil sie so negativ gesehen wird, zum Teil wegen des würdevollen Schweigens der königlichen Familie angesichts der «ständigen» Angriffe der Sussexes und ihrer Verbündeten.

Mehr Videos aus dem Ressort