Darf es bei den Mitgliedern der britischen Königsfamilie auch ab und zu mal ein Gläschen mehr sein? Darüber plauderte ein ehemaliger Butler. Und verriet mehr zum Trinkverhalten der Royals.

Er habe nie ein Mitglied des Königshauses betrunken gesehen.

Er arbeitete von 2004 bis 2011 für König Charles III., damals Prinz von Wales, und war daher bei so einigen Familienessen der Royals dabei. Mehr anzeigen

Für die meisten gehört Wein oder ein Aperitif einfach zum Weihnachtsessen dazu. Man will schliesslich mit der Familie und Freunden an den Festtagen anstossen. Auch die britische Königsfamilie genehmigt sich am 25. Dezember das ein oder andere Glas, wie nun Grant Harrold, ein ehemaliger Butler von König Charles III. (75), verriet.

«Zur Vorspeise wurden traditionell immer die Weissweine angeboten, danach die Rotweine», erinnert sich Harrold im Gespräch mit dem «Hello!»-Magazin. Und weiter sagt er: «Ich erinnere mich auch daran, dass es zum Pudding manchmal einen Dessertwein oder einen Rosé oder Champagner gab.» Doch wie viel Alkohol floss bei den Royals zum Ende des königlichen Schmauses?

«Nie ein Mitglied der königlichen Familie betrunken gesehen»

Wer glaubt, dass sich das Königshaus ab und an zu viele Drinks gönnt, der liegt mit seiner Annahme falsch. Denn der Ex-Butler, der von 2004 bis 2011 im Dienste war, betont: «Ich kann beteuern, dass ich noch nie ein Mitglied der königlichen Familie betrunken gesehen habe. Wenn wir über die Mitarbeitenden sprechen, ist das eine andere Sache.»

Obwohl es zum Essen Alkohol gibt, würde die Königsfamilie nie über die Stränge schlagen. Er betont erneut, sie nie persönlich betrunken gesehen zu haben, nicht einmal Harry (39), der lange Zeit als Party-Prinz bekannt war.

Prinz William trägt den Spitznamen One Pint Willy

Aufgrund seines Trinkverhaltens hat sich Prinz William auch seinen Spitznamen eingefangen: Freunde sollen ihn One Pint Willy nennen, wie Ex-Rugbystar Mike Tindall (45) in einer Folge von Rob Burrows (41) Podcast ausplauderte.

Der ehemalige Profisportler: «Der Prince of Wales ist mir als One Pint Willy bekannt, weil er nicht der beste Trinker ist. Oh mein Gott! Jetzt ist es raus. Tut mir leid, Sir.» Tindall ist mit Zara Tindall (42), der Nichte von König Charles, verheiratet.

