(v.l.n.r.): Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne nehmen am 25. Januar 2020 an der Pre-GRAMMY-Gala im Beverly Hilton Hotel teil imago images/ZUMA Press

Die Todesursache von Rocklegende Ozzy Osbourne ist offiziell bekannt: Der Musiker erlitt am 22. Juli im Alter von 76 Jahren einen akuten Herzinfarkt mit anschliessendem Herzstillstand ausserhalb des Krankenhauses.

Die Rocklegende Ozzy Osbourne starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Buckinghamshire, umgeben von seiner Familie.

Der Musiker erlag einem Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts – verschärft durch seine Parkinson-Erkrankung mit autonomer Dysfunktion. Mehr anzeigen

Die offizielle Todesursache der Rocklegende Ozzy Osbourne «Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts» geht aus der Sterbeurkunde hervor, wie die New York Times berichtet. Die Parkinson-Erkrankung des Musikers mit autonomer Dysfunktion habe den Zustand zusätzlich verschärft.

Osbourne starb am 22 Juli im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Buckinghamshire, umgeben von seiner Frau Sharon und den Kindern. Zwei Tage zuvor hatte Tochter Kelly ein Video auf TikTok gepostet, das den gesundheitlich gezeichneten, aber gut gelaunten Musiker beim Frühstück zeigte.

Am 30. Juli nahmen Tausende in Birmingham Abschied – darunter auch seine Familie, die sichtlich erschüttert war. Einen Tag später wurde der «Prince of Darkness» auf seinem Anwesen beigesetzt. Weggefährten wie Metallica-Frontmann James Hetfield und Marilyn Manson erwiesen ihm die letzte Ehre.