Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 13.03.2024

Das Wetter will sich diese Woche nicht recht entscheiden: Nachdem die Woche regnerisch gestartet ist, beglücken uns am Donnerstag Sonne und frühlingshafte Temperaturen. Aber das bleibt nicht so.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Mittwoch ist grau und nass, doch am Nachmittag und gegen Abend gibt es Auflockerung.

Das meteorologische Hin und Her geht weiter: Am Donnerstag kehrt die Sonne zurück, die Temperaturen werden frühlingshaft.

Am Freitag und zum Wochenende hin zeigt sich dann laut MeteoNews wieder ein «wechselhafter Wettercharakter mit einer veränderlichen Mixtur aus Wolken, etwas Sonne sowie gelegentlichen Schauern».

Der Bund warnt in gewissen Regionen weiterhin vor einer erheblichen Lawinengefahr. Mehr anzeigen

Nachdem der Mittwochmorgen ganz schön grau und nass war, lassen die Niederschläge am Nachmittag oder gegen Abend nach und die Bewölkung beginnt sich langsam aufzulösen. Wem das graue Wetter aufs Gemüt drückt, hat am Donnerstag Grund zum Aufatmen, denn es ist – wenn auch nur kurz – Besserung in Sicht.

MeteoNews schreibt: «In dieser Woche gibt es ein dauerndes Hin und Her, den Höhepunkt bezüglich Wetter stellt wohl der Donnerstag dar. Es ist der sonnigste Tag und wohl auch der einzige, der wirklich trocken über die Bühne geht.»

Der Donnerstag beginne im Flachland gebietsweise mit Nebel, die Schwaden würden sich dann aber tagsüber lichten. Es werde sich ein Mix aus Sonnenschein und vereinzelten Wolkenfeldern zeigen.

Temperaturmässig wird es ganz schön frühlingshaft: In Basel, Genf oder Sitten könnte das Quecksilber bis auf 18 Grad klettern. Im Tessin sind laut dem Bundesamt für Meteorologie gar bis zu 20 Grad möglich. Auch ansonsten liegen die Werte im Flachland zwischen 15 und 17 Grad.

Das Wochenende wird wechselhaft und nass

Zuerst könnte im Laufe des Mittwochs aber nochmals Neuschnee fallen, dies vor allem entlang des zentralen und östlichen Alpenhangs oberhalb von etwa 1400 Meter. Für die Lawinensituation in den Bergregionen heisst das keine Veränderung der aktuellen Lage.

Denn auch weiterhin warnt der Bund vor erheblicher Lawinengefahr. Dies vor allem in südöstlichen Teilen der Schweiz. Diese Regionen sind betroffen:

In vielen Bergregionen herrscht weiterhin erhebliche Lawinengefahr, wie der Bund warnt. naturgefahren.ch

Am Freitag kehrt das triste Wetter zurück, obwohl es zwischendurch auch längere sonnige Abschnitte geben kann. Ab und zu fällt über den Tag hindurch Regen. Ab 1800 Metern kann auch Schnee fallen.

Das Wochenende wird dann wieder nass. MeteoNews erwartet schon am Freitag, aber auch am Samstag einen «wechselhaften Wettercharakter mit einer veränderlichen Mixtur aus Wolken, etwas Sonne sowie gelegentlichen Schauern». Es bleibe relativ mild mit Höchsttemperaturen um die 15 Grad. Auch am Sonntagnachmittag und -abend geht es nass weiter.