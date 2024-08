Ein verschwundenes Scherenpaar stürzt einen Flughafen ins Chaos

Ein verschwundenes Paar Scheren legte am Wochenende einen Flughafen in Japan lahm. (Symbolbild) Steffen Schmidt/KEYSTONE

Am Wochenende wurden auf einem japanischen Flughafen 36 Flüge annulliert und 201 starteten verspätet, nachdem in einem Geschäft in der Nähe der Gates eine Schere verschwunden war.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Paar Scheren ist Schuld daran, dass am Wochenende ein Flughafen in Japan lahmgelegt wurde.

Das Scherenpaar verschwand in einem Geschäft nahe der Gates für die Inlandsflüge.

Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin 36 Flüge gecancelt und 201 starteten mit Verspätung.

Das Scherenpaar tauchte schliesslich am nächsten Tag wieder auf – in demselben Laden. Mehr anzeigen

Der Flughafen New Chitose ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Japan. Er bedient die am zweithäufigsten genutzte Inlandsflugroute der Welt – zwischen Tokio und Sapporo. Es ist dort also immer viel los. Doch letzten Samstag ging gar nichts mehr.

Die Sicherheitskontrollen am Inlandsterminal wurden für etwa zwei Stunden ausgesetzt, sodass Hunderte Reisende vorübergehend festsassen, berichtet die «BBC». Es kam zu Engpässen und Warteschlangen. 36 Flüge wurden gecancelt und 201 starteten verspätet. Der Grund: ein Paar verschwundener Scheren.

Sie gingen in einem Geschäft in der Nähe der Gates verloren – ein Vorfall, der auch mit Flugzeugentführung oder Terrorismus in Verbindung gebracht werden könnte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Inlandsflugbetrieb ausgesetzt und eine fieberhafte Suche begann. Umsonst. Die Flüge wurden schliesslich trotzdem wieder aufgenommen.

Erst am nächsten Tag tauchte das Scherenpaar im selben Geschäft wieder auf, in dem es verloren ging. Ein Mitarbeiter hatte es gefunden, liess der Flughafen Hokkaido, der Betreiber des Flughafens New Chitose, bekanntgeben.

Das Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus hat den Flughafen Hokkaido gebeten, die Ursache zu untersuchen, um eine solche Situation künftig zu verhindern. «Wir sind uns bewusst, dass der Vorfall auf ein unzureichendes Lager- und Verwaltungssystem im Geschäft zurückzuführen ist», räumte der Flughafen ein. Man werde künftig ein «ausgeprägtes Managementbewusstsein» sicherstellen.