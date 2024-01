Frau fallen nach Abnehmspritze einige Zähne aus

Um Abnehmspritzen wie Ozempic herrscht seit geraumer Zeit ein Hype. Keystone

Rund ein Dutzend Personen in den USA haben eine Sammelklage gegen den Hersteller der Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy eingereicht. Mehrere Frauen berichten von schlimmen Nebenwirkungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund ein Dutzend Personen in den USA haben eine Sammelklage gegen Novo Nordisk, den Hersteller der Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy eingereicht.

Sie alle hätten nach Anwendung der Spritze eine Gastroparese, eine Magenkrankheit, entwickelt.

In einem Fall hat sich eine Frau nach dem Gebrauch von Ozempic einer achtstündigen Notoperation unterziehen müssen. Sie wird laut den Ärzten für den Rest ihres Lebens an Durchfall leiden.

Eine andere Frau berichtet, ihr seien nach der Nutzung von Mounjaro, einer weiteren Abnehmspritze, vor lauter Erbrechen einige Zähne ausgefallen.

Anwälte vermuten, dass sich noch viele weitere Betroffene der Sammelklage anschliessen werden. Mehr anzeigen

Rund ein Dutzend Personen in den USA haben eine Sammelklage gegen Novo Nordisk, den Hersteller der Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy eingereicht, wie die «Daily Mail» berichtet. Der Grund: Sie alle hätten nach Anwendung der Spritze eine Gastroparese entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Magenkrankheit, bei der die Nahrung langsamer als normal verdaut wird.

In einem Fall habe die Erkrankung laut der Zeitung besonders schlimme Auswirkungen: Eine Frau musste sich nach dem Gebrauch von Ozempic einer achtstündigen Notoperation unterziehen. Sie werde für den Rest ihres Lebens an Durchfall leiden.

Der 47-Jährigen sei von den Ärzten mitgeteilt worden, sie werde «für den Rest ihres Lebens» Schmerzen und «nie wieder einen festen Stuhlgang haben». Rund drei Monate habe sie die Spritze zur Gewichtsabnahme verwendet, bevor sie starke Bauchschmerzen bekam. Die Klägerschaft werfe Novo Nordisk nun vor, nicht ausreichend vor den Risiken der Nutzung von Ozempic gewarnt zu haben.

Einweisung auf die Intensivstation

Auch Brea Hand ist eine der Frauen, die Klage eingereicht hat. Die Frau aus Oklahoma habe an Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung gelitten, nachdem sie Ozempic zur Behandlung von Prädiabetes verschrieben bekam.

Bei ihrem fünften Besuch im Spital sei sie sogar auf der Intensivstation gelandet. «Sie sagten, mein Körper sei so übersäuert, dass ich es nicht überlebt hätte, wenn ich noch einen Tag gewartet hätte», gibt die 23-Jährige in der Klage an. «Diese Art von Schmerzen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, und ich möchte das nie wieder durchmachen.»

Ozempic und Wegovy wurden ursprünglich als Medikament für Typ-2-Diabetiker zugelassen. Weil sie auch den Appetit schwächen und damit Menschen beim Abnehmen helfen, entstand um die Spritzen ein Hype.

Tausende weitere Betroffene

Mindestens zehn Klagen seien auch gegen Eli Lilly eingereicht, die Herstellerin von Mounjaro, einem Diabetes-Medikament, das ähnlich wie Ozempic und Wegovy wirkt. Unter anderem berichtet eine Frau, bei ihr sei nach dem Gebrauch von Mounjaro und Ozempic eine Gastroparese diagnostiziert worden, die dazu führte, dass ihr vor lauter Erbrechen einige Zähne ausfielen.

Tausende weitere Patient*innen hätten sich laut einem US-Anwalt gemeldet und behaupten, sie würden unter den Nebenwirkungen der Medikamente leiden. So sei es gut möglich, dass sich noch viele weitere Patient*innen der Sammelklage anschliessen werden.