Am Sonntag stürzte eine Frau in den Lago Maggiore. Dabei verletzte sie die Frau am Kopf schwer, später erlitt sie einen Herzanfall.

Eine 74-jährige Frau stürzte am Sonntag in den Lago Maggiore.

Durch den Sturz hat die Frau eine Kopfverletzung und danach einen Herzanfall erlitten.

Grund für den Sturz: Das Geländer an der Seepromenade hat nachgegeben. Mehr anzeigen

Eine Frau hat sich am Sonntag bei einem Sturz in den Lago Maggiore lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 74-Jährige hatte sich laut Informationen der Kantonspolizei an der Seepromenade gegen ein Geländer gelehnt, das nachgab.

Ein Passant habe die Frau aus dem See gerettet, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit. Durch den Sturz habe die in Deutschland lebende Frau erst eine Kopfverletzung und danach einen Herzanfall erlitten.

Die Rega habe die 74-Jährige nach einer Erstversorgung ins Spital geflogen. Ihre Verletzungen seien lebensgefährlich, hielt die Polizei fest.

Weshalb das Geländer an der Seepromenade nachgab, ist Gegenstand von Ermittlungen.

