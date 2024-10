Mit diesen 5 Tipps brauchst du keinen Luftbefeuchter mehr

Feuchte Wäsche in der Wohnung imago images/Cord

Im Winter sinkt die Luftfeuchtigkeit in vielen Wohnungen und führt oft zu trockener Haut und Schleimhäuten. Dabei gibt es einfache und günstige Methoden, um das Raumklima zu verbessern – ganz ohne Stromfresser.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Um trockene Luft in geheizten Räumen zu vermeiden, helfen einfache Tricks.

Experten empfehlen, die Luftfeuchtigkeit im Raum unter 50 Prozent zu halten.

Luftbefeuchter sollten vorsichtig eingesetzt werden, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Mehr anzeigen

Die Temperaturen fallen und die Wohnungen werden fleissig geheizt: Das führt zu trockenen Räumen. Ums so wichtiger für den menschlichen Körper ist es, genug zu trinken. Die Gefahr, dass die Haut austrocknet, ist gross.

Neben den klassischen Tipps wie weniger zu heizen oder einen Luftbefeuchter in der Wohnung aufzustellen, gibt es weitaus einfachere und günstigere Methoden, deine Wohnung feucht zu halten.

Wasserschale auf den Heizkörper

Die wohl einfachste Methode, um einen Raum zu befeuchten, ist der altbekannte Trick, den schon unsere Grosseltern brauchten. Fülle eine Schale mit Wasser und stelle sie auf den Heizkörper, während du heizt. Das Wasser verdunstet allmählich und befeuchtet den Raum automatisch.

Der gleiche Trick funktioniert auf mit Gläsern, die man auf dem Heizkörper platziert. Wichtig zu beachten ist, dass man beim Entfernen der Schalen oder Gläser auf die Temperatur achtet. Um Verbrennungen zu verhindern, nimmt man am besten ein Handtuch, um deine Hände zu schützen.

Wäsche in der Wohnung trocknen

Nasse Wäsche bietet sich perfekt an, um die Raumluft zu befeuchten. Einfach die Wäsche direkt in den Zimmern über einem Wäscheständer trocknen – und schon gibt sie Feuchtigkeit an die Räume ab.

Auch Frottéetücher, die man nach dem Duschen verwendet, kannst du in der Wohnung trocknen. Die feuchten Fetzen spenden dem Raum Feuchtigkeit.

Nach dem Duschen Türe offen lassen

Wer kennt sie nicht, die Dampfwolke nach dem Baden oder Duschen. Nutze den Dampf ab jetzt jedoch direkt zum Befeuchten der Raumluft für umliegende Zimmer.

Der Dunst entweicht dem Bad und befeuchtet im besten Fall die ganze Wohnung.

Kaufe einen Zimmerbrunnen

Ein Zimmerbrunnen zeigt, wie Befeuchten und Dekorieren Hand in Hand gehen können.

Der Zimmerbrunnen funktioniert theoretisch wie ein gewöhnlicher Luftbefeuchter. Doch wer auf Einrichtung und Ästethik Wert legt, sollte sich einen Zimmerbrunnen zu legen.

Trinken um von Innen Trockenheit vorzubeugen

Trockene Raumluft befeuchten hat nicht nur etwas mit unserer Umgebung zu tun. Auch von Innen können natürlich die Schleimhäute befeuchtet werden und so kann einem Austrocknen entgegengewirkt werden. Trinken Sie am besten zwei bis drei Liter täglich, dein Körper wird es dir danken.

Welcher Luftfeuchtigkeitswert ist optimal?

Wie Corporate Health Expert in der Schweiz schreibt, gehe die Meinungen der Expert*innen auseinander. Aus wissenschaftlicher Sicht könne bei tiefen Luftfeuchtigkeitswerten bis zu 30 Prozent keine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu Erkältungen festgestellt werden. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent vermehren sich Milben und es steigt die Gefahr von Schimmelpilzbildung an Aussenwänden oder anderen kühlen Oberflächen.

Zudem muss man beachten, dass die Verwendung von Luftbefeuchtern nicht ganz unproblematisch ist. Einerseits kann das Wasser in den Behältern von Luftbefeuchtern verkeimen (Bakterien, Schimmelpilze, Amöben). Diese Mikroben werden bei der Befeuchtung an die Luft abgegeben.

Andererseits besteht die Gefahr einer Überfeuchtung der Luft, welche zu einem vermehrten Wachstum von Schimmelpilzen und Milben führen kann. Gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegserkrankungen und Allergien können die Folge sein.