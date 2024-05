Unwettergefahr: Starkregen in Teilen Deutschlands erwartet

Offenbach, 23.05.24: Das nasse Wetter hält an. In Teilen Deutschlands soll es auch weiterhin Schauer, Gewitter und teils Starkregen geben. Für Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst für den Süden Deutschlands mit zahlreichen Schauern und Gewittern. Örtlich ist unwetterartiger Starkregen möglich. Und am Freitag ist vor allem die Mitte des Landes von Schauern und Gewittern betroffen. Örtlich besteht auch hier Unwettergefahr! In Süddeutschland soll es dann aber nur noch stellenweise schauern und gewittern. Im Norden und Nordosten erwarten die Meteorologen freundliches und überwiegend trockenes Wetter. Auch am Wochenende gibt es zwischen Sonne und Wolken immer mal wieder Schauer und auch Gewitter, sagt der Wetterdienst. Das Unwetterpotenzial nimmt dann aber deutlich ab.

