Gigantisches Erdloch verschluckt einen halben Fussballplatz

Glück im Unglück: Wenige Tage nach dem Ende eines Fussballcamps für Kinder stürzt eine Mine unter einem Sportplatz in den USA ein. Urplötzlich entsteht ein Erdloch, in dem der halbe Platz versinkt.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Video zeigt die ganze Katastrophe: In den USA ist ein halber Sportplatz ganz plötzlich vom Erdboden verschwunden.

In einem gewaltigen Loch verschwanden Teile des Kunstrasenplatzes und ein Flutlichtmast.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehr anzeigen

Auf einem Fussballfeld in den USA ist am Wochenende quasi aus dem Nichts ein gigantisches Loch entstanden. Der Einsturz ereignete sich in der Stadt Alton im Bundesstaat Illinois: Ein Überwachungsvideo zeigt den Moment der Katastrophe.

Etwa 30 Meter im Durchmesser und bis zu 15 Meter tief: Dass bei der Entstehung des Kraters niemand verletzt wurde, ist noch die beste Nachricht. Nur wenige Tage zuvor hatten sich etwa 60 bis 70 Kinder bei einem Fussballcamp regelmässig auf der Sportanlage getroffen.

Bei dem Einsturz war die Sportanlage menschenleer. In dem Erdloch verschwand nicht nur ein grosser Teil des Kunstrasenplatzes, sondern auch ein kompletter Flutlichtmast.

Drone footage of sinkhole at Gordon Moore Park Alton, Illinois.



*ABC pic.twitter.com/EkoGXjb65p — IamLegend 🇺🇸 (@DarkSideAdvcate) June 27, 2024

Grund für das spektakuläre Ereignis ist laut Medienberichten eine Mine direkt unter dem Sportplatz. Sie habe eine 12 bis 15 Meter dicke Decke. Das Erdloch ist direkt darüber entstanden. Warum es zu der plötzlichen Oberflächenabsenkung kam, blieb zunächst unklar. Auch in der noch immer aktive Mine kamen bei dem Einsturz keine Menschen zu Schaden, teilte die Betreiberfirma mit.