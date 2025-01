Die Kantonspolizei Tessin ermittelt, wie es zum Unfall in Bellinzona kam. (Archivbild) sda

Ein Hausbesitzer wurde am Sonntagmorgen in Vairano TI von mutmasslichen Einbrechern spitalreif geschlagen und ausgeraubt. Nun ermittelt die Polizei.

Keystone-SDA, sr, sda SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Vairano in der Gemeinde Gambarogno TI wurde ein Mann am Sonntagmorgen spitalreif geschlagen und ausgeraubt.

Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt, suchen sie nach drei Männern.

Welche Verletzungen der Mann erlitt, ist unklar. Mehr anzeigen

Ein Hausbesitzer ist am Sonntagmorgen in Vairano in der Gemeinde Gambarogno TI von mutmasslichen Einbrechern spitalreif geschlagen worden. Die Tessiner Kantonspolizei sucht nach einer ersten Rekonstruktion des Geschehens nach drei Männern.

Wie sie am Montag mitteilte, handelt es sich um Personen, «die sich nicht korrekt auf Italienisch ausdrückten», wie es in der Mitteilung heisst. Sie liessen Wertsachen mitgehen. Welche Verletzungen der Hausbesitzer erlitt, wird in der Mitteilung der Polizei nicht näher angegeben.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges in der Gegend aufgefallen ist, sollen sich unter der Nummer 0848 25 55 55 melden.