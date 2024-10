Zürich landet im europäischen Diebstahl-Ranking auf Platz zehn. KEYSTONE

Vorsicht Diebe! Ein Ranking zeigt, an welchen beliebten Destinationen ein Städtetrip schnell zum Albtraum werden kann. Auch Zürich landet in der wenig schmeichelhaften Diebstahl-Liste recht weit vorn.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Diebstahl-Ranking listet die 25 beliebtesten Touristenstädte Europas auf.

Für die Analyse wurden Taschendiebstähle, Autoklau und sonstige Diebstahldelikte ausgewertet.

Besonders die Autodiebstähle katapultieren Zürich in die Top Ten. Mehr anzeigen

Handy weg, Geldbörse weg, manchmal sogar das Auto: Die schönsten Ferien und Ausflüge können zum Albtraum werden, wenn du Opfer eines Diebstahls wirst. Besonders in touristischen Hotspots ist die Gefahr gross, Opfer von Dieben zu werden.

Doch in welchen Städten in Europa treiben besonders viele Langfinger ihr Unwesen? Eine deutsche Plattform zur Vermittlung von Campingfahrzeugen hat das Diebstahlrisiko in den 25 beliebtesten Touristenstädte Europas analysiert und ein Ranking erstellt: Zürich hat sich darin einen Platz in den Top Ten «ergaunert».

Für die Analyse wurden nicht nur Taschendiebstähle ausgewertet, sondern auch Autodiebstähle sowie jede andere Form von Diebstahl. Am wachsamsten sollten Touristen dem Ranking zufolge in Mailand sein. Die italienische Metropole landet auf Platz eins. Auch in London und Edinburgh ist besondere Vorsicht geboten.

Obwohl das Risiko Opfer eines Taschendiebstahls zu sein im Vergleich zu anderen Städten geringer ist, landet Zürich in dem Ranking auf Platz zehn. Grund dafür sind das erhöhte Risiko von Auto-Diebstählen und die hohe Anzahl von sonstigen Diebstahldelikten.