Hier musst du besonders gut auf deine Wertsachen aufpassen

Im Gewimmel ist es schnell passiert: Ein Taschendieb bedient sich an den Wertsachen von Touristen – ohne, dass diese es überhaupt erst merken. (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images

Orte, an denen es nur so von Touristen wimmelt, sind ein gefundenes Fressen für Taschendiebe. Eine Auswertung zeigt, welche europäischen Städte und Attraktionen besonders häufig betroffen sind.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein britischer Reiseversicherer hat analysiert, in welchen Ländern Europas es am häufigsten zu Taschendiebstählen kommt.

In Italien gibt es die meisten gemeldeten Fälle.

Dahinter folgen Frankreich, Spanien und Deutschland.

Wo sich viele Touristen ansammeln, haben Kleinkriminelle leichtes Spiel. Mehr anzeigen

Eigentlich wollen Reisende in den Ferien doch nur ihre Seele baumeln lassen und sich keine Sorgen machen müssen. Doch wird man Opfer eines Diebstahls, ist der Ärger gross – und die Freude dahin. Denn dann müssen Touristen das Sightseeing erst einmal auf die Seite legen, um das Geschehene der Polizei zu schildern, Kreditkarte sperren zu lassen oder den Diebstahl des Passes zu melden.

In grossen und viel besuchten Städten Europas, in denen Touristenmassen zum Alltag gehören, wird man häufig darauf aufmerksam gemacht, auf seine Wertsachen Acht zu geben. Im Tumult ist das aber leichter gesagt als getan, Taschendiebe haben dort leichtes Spiel.

An welchen Orten Touristen besonders oft bestohlen werden, zeigt eine Auswertung von Quote Zone. Der britische Reiseversicherer hat jeweils fünf der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in den zehn meistbesuchten Ländern Europas untersucht. Dafür hat das Unternehmen unter anderem auch Besucherbewertungen analysiert.

Das Resultat zeigt: Italien ist die Hochburg für Langfinger. An den Sehenswürdigkeiten Roms kommt es am häufigsten zu Taschendiebstählen.

Italien – Hochburg der Taschendiebe

In Italien werden laut der Auswertung auf eine Million britischer Besucher*innen 478 Anzeigen gemacht. Der Trevibrunnen ist dabei der Ort, wo am meisten Taschen, Handys und Co. abhanden kommen. Aber auch das Kolosseum oder Pantheon sind beliebte Orte unter Taschendieben.

Ansonsten muss man in Italien auch beim Mailänder Dom und den Uffizen in Florenz gut auf seine Sachen aufpassen.

Frankreich, Spanien, Deutschland sind häufig betroffen

Hinter Italien reiht sich ein anderes beliebtes Ferienland für britische Reisende: Frankreich verzeichnet jährlich unzählige Feriengäste. Insgesamt gaben von einer Million Besucher*innen 251 an, beklaut worden zu sein.

Wer in die Hauptstadt Paris reist, muss vor allem beim Eiffelturm, Arc de Triomphe, dem Louvre und vor der Kathedrale Notre-Dame wachsam sein. Dort bedienen sich Kleinkriminelle am liebsten.

Auf Frankreich folgen Spanien und Deutschland mit je 111 gemeldeten Fällen auf eine Million Reisende. Beliebt unter Taschendieben sind in ersterem die Flaniermeile Las Ramblas oder die Sagrada Familia in Barcelona. In Madrid werden der spanischen Polizei die meisten Diebstähle beim Plaza Mayor und Nationalmuseum Prado gemeldet.

Das Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude, die East Side Gallery und das Holocaust-Mahnmal gelten in Berlin als Hotspots.

Immer wachsam sein

Bei einem Städtetrip ist also besondere Vorsicht geboten. Am besten lässt du Wertsachen im Hotel zurück und trägst nur mit, was du auch wirklich brauchst, wie Greg Wilson, Geschäftsführer von Quote Zone, empfiehlt.

Wilson rät: «Es ist wichtig, immer wachsam zu sein, Wertsachen wie teuren Schmuck in einem Safe im Hotel zu deponieren und immer eine sichere Tasche mit Reissverschlüssen zum Sichern von Telefonen und Geldbörsen oder sogar einen Geldgürtel mitzunehmen.»

Mehr Videos aus dem Ressort