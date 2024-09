Helsinki ist Spitzenreiter unter den saubersten Städten in Europa. PantherMedia / Wasin Pummarin

Ein neues Ranking listet die vorbildlichsten Städte Europas in Sachen Sauberkeit. Die ersten Plätze gehen an Metropolen im Norden, die Schweiz schafft es mit Zürich knapp nicht in die Top 10.

Wie sauber die Stadt, in der du wohnst, ist, trägt massgebend zum Wohlbefinden bei.

Welche europäischen Städte zu den saubersten zählen, zeigt ein neues Ranking.

Berücksichtigt wurden unter anderem Luft- und Wasserqualität sowie der Anteil an Grünflächen in einer Stadt.

Der Norden Europas schnappt sich die ersten vier Plätze.

Wie sauber eine Stadt ist, trägt massgeblich zum Wohlbefinden ihrer Bewohner*innen bei. Denn wer möchte schon im Alltag über Abfallberge stolpern oder enormer Feinstaubbelastung ausgesetzt sein? All dies soll in einer Vorzeigestadt so gut es geht vermindert werden.

Und diese Vorzeigestädte befinden sich laut einem neuen Ranking des deutschen Gesundheitsportals «Deutsche Medz» vor allem im Norden Europas. Denn die Liste kürt Helsinki, Stockholm, Reykjavík und Oslo zu den vier saubersten Städten Europas.

Berücksichtigt wurden für die Studie Luft- und Wasserqualität, der Anteil an Grünflächen, wie zufriedenstellend die Abfallentsorgung ist sowie der effiziente Umgang mit den Wasserressourcen, wie die Autor*innen auf ihrem Blog schreiben. Verglichen wurden insgesamt 48 Städte in Europa.

Das sind die drei saubersten Städte

Die Finn*innen scheinen irgendetwas richtigzumachen, denn sie sind nicht nur seit Jahren im Rahmen des «World Happiness Report» die glücklichsten, sondern erklärt das neue Ranking Helsinki auch zur saubersten Stadt Europas.

Finnlands Hauptstadt sticht vor allem in Sachen Zufriedenheit bei der Abfallentsorgung heraus. Aber auch in allen anderen Bereichen kann Helsinki glänzen und zeigt damit auf, wie urbanes Wohlbefinden ausschauen sollte. Die vielen Grünflächen und deren Qualität stimmt nicht nur die Einwohner*innen der Stadt zufrieden, sondern sind auch ein beliebter Rückzugsort für Tourist*innen.

Gleich nach Helsinki reiht sich Stockholm in die Liste. Mit einer sehr guten Trinkwasserqualität und einem hohen Anteil an gut gepflegten Grünflächen verdient sich Schwedens Hauptstadt Silber. Dahinter folgt Reykjavík, die Hauptstadt von Island, das im Vergleich das mit Abstand qualitativ beste Trinkwasser vorzuweisen hat.

Die Übersicht siehst du in der nachfolgenden Tabelle:

Zürich landet auf Platz 11 – hinter Wien und München

Zürich, die Schweizer Vertretung, schiesst nur knapp an den Top Ten vorbei und landet auf dem elften Platz. Unsere Nachbarn Deutschland und Österreich schaffen es mit Wien, Hamburg, Salzburg und München vor der Schweiz in die Liste.

Betrachtet man rein die Trinkwasserqualität, reiht sich Zürich etwas weiter vorne ein. In dieser Kategorie schafft es die Schweizer Stadt auf den neunten Platz.

