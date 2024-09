Die Bayern-Stars besuchen das Oktoberfest Harry Kane prostet am Oktoberfest den Bayern-Fans zu. Bild: Keystone Joshua Kimmich (links) und Eric Dier kommen langsam aber sicher auch in Stimmung. Bild: Keystone Wie jedes Jahr besuchen die Bayern-Stars das Oktoberfest. In diesem Jahr haben sie sich das auch redlich verdient, haben sie doch sowohl in der Liga als auch in der Champions League einen Traumstart hingelegt. Bild: Keystone Joshua Kimmich führt in Begleitung seiner Frau Lina die Teamkollegen hinter sich zielsicher an den richtigen Ort. Bild: Keystone Konrad Laimer hat seine Ehefrau Ines-Sarah im Schlepptau. Bild: Imago Mit dabei ist natürlich auch Bayern-Urgestein Thomas Müller. Bild: Keystone Harry Kane muss sich sein Bier erst noch verdienen und fleissig Autogramme verteilen. Bild: Keystone Bayerns Star-Stürmer ist mit seiner Frau Katie Goodall am Start. Bild: Keystone Ehrenpräsident Uli Hoeness ist dem Bierchen am Sonntagnachmittag auch nicht abgeneigt. Bild: Imago Und Trainer Vincent Kompany? Der geht mit «gutem Beispiel» voran. Bild: Keystone Und der Trainer übt auch schon mal, wie es sich anfühlt, den Bayern-Fans von einem Balkon zuzuwinken. Könnte ja Ende Saison noch ganz wertvoll sein … Bild: Keystone Max Eberl, Sportvorstand vom FC Bayern München, und seine Frau Natascha Fruscella. Bild: Keystone Harry Kane (links) und Konrad Laimer fühlen sich sichtlich wohl. Bild: Keystone Auch Thomas Müller ist die gute Laune noch nicht vergangen. Bild: Keystone Die Bayern-Stars besuchen das Oktoberfest Harry Kane prostet am Oktoberfest den Bayern-Fans zu. Bild: Keystone Joshua Kimmich (links) und Eric Dier kommen langsam aber sicher auch in Stimmung. Bild: Keystone Wie jedes Jahr besuchen die Bayern-Stars das Oktoberfest. In diesem Jahr haben sie sich das auch redlich verdient, haben sie doch sowohl in der Liga als auch in der Champions League einen Traumstart hingelegt. Bild: Keystone Joshua Kimmich führt in Begleitung seiner Frau Lina die Teamkollegen hinter sich zielsicher an den richtigen Ort. Bild: Keystone Konrad Laimer hat seine Ehefrau Ines-Sarah im Schlepptau. Bild: Imago Mit dabei ist natürlich auch Bayern-Urgestein Thomas Müller. Bild: Keystone Harry Kane muss sich sein Bier erst noch verdienen und fleissig Autogramme verteilen. Bild: Keystone Bayerns Star-Stürmer ist mit seiner Frau Katie Goodall am Start. Bild: Keystone Ehrenpräsident Uli Hoeness ist dem Bierchen am Sonntagnachmittag auch nicht abgeneigt. Bild: Imago Und Trainer Vincent Kompany? Der geht mit «gutem Beispiel» voran. Bild: Keystone Und der Trainer übt auch schon mal, wie es sich anfühlt, den Bayern-Fans von einem Balkon zuzuwinken. Könnte ja Ende Saison noch ganz wertvoll sein … Bild: Keystone Max Eberl, Sportvorstand vom FC Bayern München, und seine Frau Natascha Fruscella. Bild: Keystone Harry Kane (links) und Konrad Laimer fühlen sich sichtlich wohl. Bild: Keystone Auch Thomas Müller ist die gute Laune noch nicht vergangen. Bild: Keystone

Bei der nächsten Münchner Tor-Gala sticht ein Spieler ganz besonders heraus. Die Verantwortlichen loben eine spezielle Szene – und die liegt nicht in der Offensive.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bayern-Stars haben sich den Besuch auf dem Oktoberfest nach ihren Glanz-Auftritten redlich verdient.

«Das ist Tradition, und Tradition muss man akzeptieren», sagte Ungeschlagen-Coach Vincent Kompany.

Besonders viel Lob erntet der 22-jährige Sommer-Neuzugang Michael Olise, der in seinen ersten sechs Spielen für Bayern bereits fünf Tore erzielt hat und drei weitere vorbereitete. Mehr anzeigen

20 Treffer in einer Woche – den Besuch auf dem Oktoberfest hatten sich die torhungrigen Bayern-Profis um Jungstar Michael Olise mehr als verdient. «Das ist Tradition, und Tradition muss man akzeptieren», sagte Ungeschlagen-Coach Vincent Kompany, der seinen Spielern schon vor der Reise an die Weser die eine oder andere Mass in Aussicht gestellt hatte.

Nach dem beeindruckend dominanten Auftritt und dem ungefährdeten 5:0 beim einstigen Titelrivalen konnte der neue Bayern-Trainer erst recht gönnerhaft sein. «Bremen ist immer ein gefährliches Spiel, aber die Jungs haben es super gemacht», sagte der Belgier, der das Spiel des Bayern-Teams bereits in kurzer Zeit geprägt hat. Spielfreude statt Taktik-Last heisst es nach der kurzen Thomas-Tuchel-Ära wieder beim Rekordmeister.

Unter der Woche hat Bayern München in der Champions League bereits Dinamo Zagreb mit 9:2 aus dem Stadion gefegt und damit verbunden einen unglaublichen Rekord aufgestellt.

Bayern – Dinamo 9:2 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 17.09.2024

Bester Laune auf die Wiesn

Am Sonntag konnten sich die Bayern daher bester Laune in die Lederhosen zwängen, um mit ihren Partnerinnen einen entspannten Tag auf der Wiesn zu verbringen. «Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an. Nach so einem Sieg trägt man sie natürlich gerne und kann auch das eine oder andere Bier trinken», sagte Sportvorstand Max Eberl, der am Samstag seinen 51. Geburtstag feierte und daher am Sonntag doppelten Grund zum Anstossen hatte.

Dass sich die Bayern mit der dritten Tor-Gala in Serie auf das Oktoberfest einstimmten, hatte ganz viel mit Olise zu tun. Der 53-Millionen-Euro-Mann von Cyrstal Palace zeigte seine bislang stärkste Leistung im Münchner Trikot und zerlegte die hoffnungslos überforderten Bremer mit zwei Treffern und zwei Vorlagen fast im Alleingang.

Sonderlob von Kane für Olise

Dafür gab es ein Sonderlob von Top-Torschütze Harry Kane. «Michael war eine konstante Gefahr», sagte Kane über den 22 Jahre alten Rechtsaussen. «Er ist in erster Linie ein richtig guter Spieler. Zudem ist er ein top Junge. Er geniesst es, in München zu sein», sagte Kane über den Nationalspieler Frankreichs.

Mit seiner Geschwindigkeit und seinen Dribblings stellte Olise die Bremer immer wieder vor riesige Probleme. «Er hat eine tolle Mentalität, will sich immer verbessern, will immer mehr Tore und Assists. Das ist eine tolle Einstellung. Denn du musst hungrig sein, um dich zu entwickeln. Und genau das ist er», lobte Kane den in London geborenen Olise.

Erste Vergleiche mit Arjen Robben

Einige wollten den Franzosen nach seiner Galavorstellung bereits mit dem Niederländer Arjen Robben vergleichen, der von 2009 bis 2019 zehn Jahre lang bei den Bayern brilliert hatte. «Das ist ein grosser Vergleich, das ist noch ein langer Weg. Robben war einer der Besten der Welt auf seiner Position», sagte Kane zu diesem Vergleich. «Aber Michael geniesst seinen Fussball, geniesst seine Zeit in München. Er war heute fantastisch.»

Das sahen auch Kompany und Eberl so. Die Verantwortlichen richteten ihren Blick aber weniger auf das Offensiv-Spektakel des Franzosen als mehr auf eine Aktion in der Defensive. «Er hat uns geholfen, die Null zu halten», sagte Kompany zu einer Szene in der zweiten Halbzeit. «Als sich dann Bremen einmal durchgespielt hat, klärt wohlgemerkt Michael Olise im eigenen Strafraum – das ist Bayern München!», schwärmte Eberl.

Bayern bereit für Bayer

Kompany nahm den neuen Shootingstar aber sofort wieder in die Pflicht. «Er ist ein sehr talentierter Spieler. Viel besser hätte er nicht anfangen können, aber er muss da weitermachen», sagte der Belgier, der aber keine Gefahr sieht, dass Olise abheben könnte. «Ich habe nicht das Gefühl, dass er Druck spürt. Er ist ein Junge, der Spass am Fussball hat.»

Das kann er am nächsten Sonntag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder unter Beweis stellen. «Leverkusen ist amtierender deutscher Meister, hat eine herausragende Qualität. Das wird der erste richtige Gradmesser sein», sagte Eberl. «Wir freuen uns darauf.»

Impressionen von Bayerns Oktoberfest-Sause

«O' zapft is» – Ausgelassene Stimmung zum Oktoberfest-Start Zum Auftakt des weltgrössten Volksfestes strömten am Samstag Tausende Menschen in Dirndl und Lederhosen und natürlich viel Prominenz auf die Wiesn. Die Veranstalter hoffen auf ein friedliches Spektakel. 22.09.2024

