Das sind die unsichersten Städte für Reisende

Caracas gilt laut einer Analyse von «Forbes» als gefährlichste Stadt für Reisende. AP Photo/Cristian Hernandez

In manche Städte der Welt sollte man als Ferienmachende besser nicht reisen. Welche die gefährlichsten Destinationen sind, zeigt eine Analyse von «Forbes»-Expert*innen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicht in jedem Land ist die Sicherheitslage gleich stabil.

In gewissen Städten gibt es ein grösseres Risiko für Kriminalität oder Naturkatastrophen.

«Forbes» hat im Rahmen einer Reiseversicherungsanalyse ausgewertet, welche Städte am gefährlichsten und welche am sichersten sind. Mehr anzeigen

Während die einen bei der Wahl ihres Ferienziels auf malerische Natur setzen, spielt bei anderen eine ausgeprägte Auswahl an Kulturellem eine wichtigere Rolle. Wieder anderen ist ein breites Kulinarikangebot wichtig.

Worauf womöglich jede Reisende und jeder Reisender achtet: Wie sicher es an einer Destination ist. Schliesslich will man sich in den Ferien ja nicht rund um die Uhr Sorgen machen müssen, sondern möchte sich sicher fühlen können.

Diebstahl, bewaffnete Überfälle, Naturkatastrophen oder andere Bedrohungen kommen in manchen Ländern mehr vor als in anderen.

Als Tourist*in ist es immer auch wichtig, dass man sich vor dem Buchen oder der Abreise über die aktuelle Lage im Land informiert. Und schliesslich auch vor Ort mit Bedacht durch den Ferienalltag geht.

«Forbes» hat für alle Reisende eine Übersicht erstellt, in welchen Städten der Welt es am sichersten ist. Und auf der anderen Seite der Liste auch zusammengefasst, wo es eben am gefährlichsten ist.

Caracas ist die gefährlichste Stadt der Welt

Sommerzeit ist Reisezeit. Wer jetzt gerade nicht im Ausland ist, plant womöglich noch einen Trip für das nächste halbe Jahr.

Und bei wem die Entscheidung noch ausständig ist, wohin es gehen soll, dem könnte bei der Wahl des Ferienziels die Auswertung des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins, zu dem auch die Beratungsplattform «Forbes Advisor» gehört, helfen.

Das sind die zehn gefährlichsten Städte der Welt:

1. Caracas, Venezuela

2. Karatschi, Pakistan

3. Yangon, Myanmar

4. Lagos, Nigeria

5. Manila, Philippinen

6. Dhaka, Bangladesch

7. Bogotá, Kolumbien

8. Kairo, Ägypten

9. Mexiko-Stadt, Mexiko

10. Quito, Ecuador

Berücksichtigt haben die Expert*innen von «Forbes» bei der Auswertung diverse Faktoren wie Kriminalitätsrisiko, persönliches Sicherheitsrisiko, Gesundheitssicherheitsrisiko, Risiko der digitalen Sicherheit, terroristische Bedrohungen und Häufigkeit von Naturkatastrophen.

Auch eine Rolle spielen die Infrastrukturen sowie das Niveau und die Qualität der Gesundheitsdienste in einer Stadt.

Caracas, die Hauptstadt von Venezuela, führt die Liste der gefährlichsten Städte an. Auch das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) warnt vor Reisen nach Venezuela: «Der persönlichen Sicherheit ist grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Von Reisen in gewisse Landesteile wird abgeraten. Die Kriminalitätsrate und die Gewaltbereitschaft sind hoch», schreibt das EDA auf der Website.

Zürich – der 5. sicherste Ort weltweit

Zürich schafft es dagegen in die umgekehrte Liste – und landet auf Platz fünf bei den sichersten Städten der Welt.

Generell machen sich die europäischen Städte gut in Sachen Sicherheit, doch Paris (Platz 31) oder Mailand (Platz 26) sowie Rom (Platz 28) schneiden nicht ganz so gut ab.

Das sind die zehn sichersten Städte der Welt:

1. Singapur, Singapur

2. Tokio, Japan

3. Toronto, Kanada

4. Sydney, Australien

5. Zürich, Schweiz

6. Kopenhagen, Dänemark

7. Seoul, Südkorea

8. Osaka, Japan

9. Melbourne, Australien

10. Amsterdam, Niederlande

Auf welche Faktoren jemand schliesslich bei der Wahl eines Reiseziels setzt, ist einem selbst überlassen. Auf Nummer sicher zu gehen, ist aber auf jeden Fall immer eine gute Idee.

Mehr Videos aus dem Ressort