Ein ungewöhnliches Duo auf Reisen: Die 94-jährige Joy Ryan und ihr Enkel Brad Ryan haben in den letzten acht Jahren alle Nationalparks der USA besucht. Ihr nächstes Ziel ist es, die sieben Kontinente der Welt abzuhaken.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 94-jährige US-Amerikanerin bereist zusammen mit ihrem Enkel die Welt.

Sie haben die 63 Nationalparks der USA besucht, jetzt wollen sie alle Kontinente bereisen.

Der Enkel hat mit CNN über seine Abenteuer mit Grandma Joy gesprochen. Das Reisen mit ihr habe ihm ein ganz neues und wunderbares Erlebnis gebracht. Mehr anzeigen

Die meisten Menschen in ihrem Alter nehmen es eher ruhiger und entspannter, doch nicht so «Grandma Joy» Ryan. Die heute 94-Jährige hat erst mit 91 einen Reisepass machen lassen, wie CNN berichtet. Seither ist sie zusammen mit ihrem Enkel Brad Ryan fleissig auf Achse.

Nachdem die beiden jahrelang aufgrund familiärer Ereignisse keinen Kontakt hatten, führte sie das Leben wieder zusammen. In den letzten acht Jahren hätte das ungewöhnliche Duo alle Nationalparks der USA besucht. Das sind insgesamt 63. Ihre Abenteuer teilen die beiden auf Instagram.

Die Follower sind begeistert und viele schreiben: «Das würde meine Grossmutter nie machen.» Mit ihrer Geschichten würden die beiden ausserdem zeigen wollen, dass «man ziemlich weit kommen kann, wenn man verzeihen kann», wie Brad zu CNN sagt.

Nachdem sie 2023 ihr Ziel erreicht und alle US-Nationalparks besucht hat, will Grandma Joy noch lange nicht die Füsse hochlagern. Sie habe weitere Reisepläne geschmiedet und wolle nun zusammen mit ihrem Enkel als Nächstes alle Kontinente der Welt besuchen. «Ich habe nicht mehr viele Jahre vor mir, also muss man sich beeilen», sagt die 94-Jährige zu CNN.

Bisher sei das reiseaffine Duo schon in Afrika und Südamerika gewesen. Zurzeit würden sich die beiden von ihrem Südamerika-Trip daheim im US-Bundesstaat Ohio erholen. Als Nächstes sei dann Australien geplant, anschliessend Asien.

«Mit 85 sah sie ihren ersten Berg»

Nachdem Grossmutter und Enkel 2010 wieder zueinandergefunden hatten, berichtete Brad seiner Oma von all den Abenteuern, die er bereits erleben durfte. Er erzählte ihr vom Appalachian Trail und der Besteigung des Kilimandscharos. Erst da habe er herausgefunden, dass seine Grossmutter noch nie einen Berg mit eigenen Augen gesehen hatte.

Dies, und dass sie nie ausserhalb der USA verreist war, habe Grandma Joy sehr bereut. Als Brad während seines Veterinärstudiums schliesslich den Kopf frei bekommen wollte und entschied, einen Ausflug in den Great-Smoky-Mountains-Nationalpark zu machen, begleitete ihn seine Grossmutter kurzerhand im September 2015 und die Obsession der beiden war geboren.

«Mit 85 Jahren sah sie ihren ersten Berg, bestieg ihren ersten Berg, ging zum ersten Mal zelten und fiel ein paarmal von der Luftmatratze, ohne sich zu beschweren», meint Brad im Interview mit CNN.

Mit einer älteren Person zu reisen, habe ihm eine ganz neue Erfahrung gebracht. Und die Zeit in der freien Natur viel reicher gemacht. Durch die langsamere Bewegung habe er alles viel besser aufnehmen können. «Die Linse, durch die sie die Welt sieht, ist ganz anders als bei den meisten Menschen meines Alters. Sie besucht einen Ort nicht mit dem Gedanken: ‹Na ja, ich komme wieder zurück›, also ist sie viel präsenter», so Brad zu CNN.

Sponsoren helfen bei der Finanzierung der Reisen

Für die Herausforderung, alle Nationalparks der USA zu besuchen, sollen die beiden fast acht Jahre gebraucht. Grandma Joy hätten diese Orte während ihrer Reisen ganz besonders beeindruckt: Old Faithful – ein Geysir im Yellowstone-Nationalpark –, Katmai-Nationalpark und der Preserve in Alaska.

Unterwegs habe seine Grossmutter auch Ziplining oder Wildwasser-Rafting gewagt, wie Brad dem US-Nachrichtenportal erzählt. Und das alles im Alter von über 90 Jahren.

Mittlerweile habe das Duo diverse Sponsoren an Land gezogen, die bei der Finanzierung der Reisen helfen würden. Denn anfangs sei die finanzielle Frage nicht immer leicht gewesen und sie hätten «nur ein bisschen Geld» gehabt.

Grandma Joy wolle sich noch lange nicht zur Ruhe setzen. Die Welt wartet auf sie und ist gross genug, um weiter entdeckt zu werden.

