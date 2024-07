Das sind die mächtigsten Pässe der Welt – und die schwächsten

Italien liegt im Reisepass-Ranking von Henley & Partners vor der Schweiz. IMAGO/Björn Trotzki

Ein Ranking listet Reisepässe nach der Anzahl Länder, in die ihre Inhaber*innen ohne vorheriges Beantragen eines Visums einreisen können. Die Schweiz schafft es unter die Top 5, muss sich den Platz aber teilen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Welches die mächtigsten Reisepässe der Welt sind, hält die englische Beratungsfirma Henley & Partners in einem Index fest.

Mit einem Pass von Singapur gelangt man in 195 Länder ohne Visum.

Die Schweiz schafft es mit anderen Ländern zusammen auf den vierten Platz. Mehr anzeigen

Die Einreise in andere Länder ist nicht mit allen Pässen gleich einfach. Manche Reisende müssen ein Visum beantragen, bevor sie ins Flugzeug steigen, während andere zu deutlich mehr Destinationen ohne vorherige Vorbereitung Zugang haben.

Henley & Partners, eine britische Beratungsfirma für globale Staatsbürgerschaft und Wohnsitz, veröffentlicht seit 19 Jahren den Henley Passport Index. Dort wird verglichen, welche Reisepässe es leichter haben zu verreisen und mit welchen es schwieriger ist. Berücksichtigt werden für das Ranking die Daten der International Air Transport Association (IATA).

Bei der neuen Ausgabe zeigen sich massive Veränderungen: Die Lücke zwischen dem Erstplatzierten und dem Schlusslicht ist so gross wie nie zuvor.

Mit einem Singapur-Pass reist man in 195 Länder ohne Visum

Singapur stellt einen neuen Rekord auf. Die Besitzer*innen eines Passes des Stadtstaats können in 195 von 227 Ländern ohne Visum reisen.

Gleich dahinter teilen sich fünf Länder den zweiten Platz: Mit dem Reisedokument von Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Spanien können sich Reisende visumfrei in 192 Länder bewegen.

Den dritten Platz belegen Österreich, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Südkorea und Schweden. Mit dem Reisepass von diesen Ländern gelangt man in 191 Länder ohne Visum.

Die Schweiz landet auf Platz vier

Auf dem vierten Platz tummelt sich die Schweiz. Zusammen mit Grossbritannien, Belgien, Dänemark, Neuseeland und Norwegen. Inhaber*innen von diesen Reisepässen haben zu 190 Zielen visumfreien Zugang.

Die USA befinden sich seit zehn Jahren in einer «andauernden Talfahrt», wie es in der Medienmitteilung zum veröffentlichten Report heisst. Aktuell gelangen Bürger*innen der Vereinigten Staaten in 186 Länder visumfrei – damit fallen die USA auf Platz acht zurück.

Das Schlusslicht der Liste bildet Afghanistan. Mit dem schwächsten Reisepass der Welt darf man in lediglich 26 Länder ohne Visum einreisen. Zwar hält sich Afghanistan seit Jahren auf dem letzten Platz, doch hat das Land mit dem aktuellen Wert einen neuen Rekordwert erreicht. Und die Lücke zwischen dem ersten und letzten Rang war noch nie so gross.

Übersicht der Top 15 des Reisepass-Rankings 195 Reiseziele: Singapur

192 Reiseziele: Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Spanien

191 Reiseziele: Österreich, Finnland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Südkorea und Schweden

190 Reiseziele: Schweiz, Grossbritannien, Belgien, Dänemark, Neuseeland und Norwegen

189 Reiseziele: Australien und Portugal

188 Reiseziele: Griechenland und Polen

187 Reiseziele: Kanada, Tschechien, Ungarn und Malta

186 Reiseziele: USA

185 Reiseziele: Estland, Litauen und Vereinigte Arabische Emirate

184 Reiseziele: Island, Lettland, Slowakei und Slowenien

183 Reiseziele: Kroatien

182 Reiseziele: Liechtenstein und Malaysia

178 Reiseziele: Zypern und Monaco

177 Reiseziele: Bulgarien und Rumänien

175 Reiseziele: Chile Mehr anzeigen

«Der allgemeine Trend der letzten zwei Jahrzehnte geht in Richtung grösserer Reisefreiheit, wobei sich die durchschnittliche Anzahl der Reiseziele, zu denen Reisende ohne Visum Zugang haben, von 58 im Jahr 2006 auf 111 im Jahr 2024 fast verdoppelt hat», wird Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners und Erfinder des Pass-Index-Konzepts, in der Mitteilung zitiert.

Er führt weiter aus: «Allerdings ist die globale Mobilitätslücke zwischen den Spitzenreitern und den Schlusslichtern des Index heute grösser als je zuvor.» Der Spitzenreiter Singapur könne 169 Ziele mehr visumfrei erreichen als Afghanistan.

So offen sind die Länder gegenüber Reisenden

Einen «kometenhaften» Aufstieg sollen die Vereinigten Arabischen Emirate hingelegt haben. Seit Beginn des Indexes hätte das Land ganze 152 Reiseziele hinzufügen können. Am meisten abgerutscht ist dagegen Venezuela – von Platz 25 auf Platz 42.

Verglichen wird im Index auch, welches die offensten Länder sind, die am meisten Reisende ohne Visum empfangen. Das Spannende: Die offensten Länder sind kleine Inselstaaten oder afrikanische Länder. Und es gibt sie wirklich – Staaten, die völlig offen sind und allen 198 Pässen der Welt ohne Visum Zugang gewähren. Das sind 13 an der Zahl: Burundi, Kap Verde, Komoren, Dschibuti, Guinea-Bissau, Kenia, Malediven, Mikronesien, Mosambik, Ruanda, Samoa, Osttimor und Tuvalu.

Am wenigsten offen sind Afghanistan, Nordkorea und Turkmenistan. Die USA gestatten im Vergleich 45 Nationalitäten die visumfreie Einreise – selbst können Inhaber*innen von einem solchen Pass in 186 Reiseziele ohne vorgängig beantragtes Visum einreisen.

