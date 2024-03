Am Commercial Drive in Vancouver, Kanada, ist viel los. IMAGO/Pond5 Images

Das «Time Out»-Magazin hat die schönsten Strassen weltweit auserkoren. Während die Schweiz es nicht ins Ranking schafft, wird die Liste von der australischen Stadt Melbourne angeführt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Time Out» wählt jährlich die coolsten Strassen der Welt.

Auf dem ersten Platz landet eine Strasse in Melbourne, Australien.

Die Stadt ist nicht zum ersten Mal im Ranking an vorderster Front dabei und umfasst ein ganzes Netzwerk an coolen Strassen.

Insgesamt sind es 30 Strassen, die die Liste ausmachen. Mehr anzeigen

Sie sind der Puls einer jeden Stadt: In Strassen von grossen Ortschaften spielt sich das Leben ab. Restaurants, Cafés, Shops – ein hipper Laden reiht sich an den anderen und bietet Treffpunkte für die Community.

«Time Out» ist überzeugt, dass man den wahren Charakter einer Stadt erst dann zu fassen bekommt, wenn man in deren Seitenstrassen abbiegt oder über begrünte Alleen stolpert. Und darum hat es sich der Kultur-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsführer zur Aufgabe gemacht, jährlich den schönsten Strassen Tribut zu zollen.

Um das Ranking zu erstellen, hat das Magazin bei seinen lokalen Redaktor*innen nachgefragt. Jeweils ein Vorschlag für die coolste Strasse der eigenen Stadt wurde dann in die Trommel geworfen. Die folgenden fünf Kandidaten wurden schliesslich zu den hippsten Exemplaren auserwählt.

5. Platz: Commercial Drive, Vancouver (Kanada)

Während vielerorts der Fortschritt Einzug hält und kleine Läden Grossketten Platz machen, trotzt der Drive in Vancouver dem Wandel. Dort reihen sich nach wie vor lokale Handwerkskunst und Vintage-Stores an familiengeführte Bowlingbahnen, Plattenläden oder Buchhandlungen. McDonald's sowie Starbucks sind kläglich gescheitert am Versuch, hier Fuss zu fassen. Das hippe Viertel lädt zum Flanieren, Einkaufen, Einkehren oder Entschleunigen ein. Vor allem ist aber am Drive immer etwas los – und langweilig wird es in der fünftcoolsten Strasse des «Time Out»-Rankings nie.

4. Platz: Guatemala Street, Buenos Aires (Argentinien)

Die Guatemala Street in Buenos Aires hat sich zum Treffpunkt für Gourmets gemausert. Spätestens seit im letzten Jahr der Guide Michelin drei der Lokale an der Strasse im historischen Stadtteil Palermo Viejo ausgezeichnet hat – eines davon mit einem Michelin-Stern (Don Julio) –, ist das einstige heruntergekommene Viertel in seinem Ansehen stark aufgestiegen. Die kopfsteingepflasterte Strasse in Argentiniens Hauptstadt lockt zum geselligen Beisammensein, unvergesslichen Kulinarikerlebnissen und köstlichen Weingeschmäcken – und schafft es damit auf Platz vier der Auflistung.

3. Platz: East Eleventh, Austin (USA)

Sie steht zwar etwas im Schatten anderer Strassen von Austin, hat aber viel zu bieten: Die East Eleventh in der Stadt im US-Bundesstaat Texas ist ein Treffpunkt für die Einheimischen, lockt jährlich aber auch viele Besucher*innen der ganzen Welt an. Dort, unweit östlich der Interstate 35, finden sich historische Veranstaltungsorte, eine geschichtsträchtige Hinterhofbühne, lokale Designer*innen, vorzeigbare Restaurants und unglaublich leckeren Kaffee. Ein grosser Teil der Seele der Stadt und pulsierend lebendig – das ist Austins East Eleventh und krallt sich damit den dritten Platz.

2. Platz: Hollywood Road, Hongkong

Wie «Time Out» schreibt, hat die Hollywood Road in Hongkong nicht etwa seinen Namen vom weltberühmten Viertel in Los Angeles, sondern soll die Strasse schon älter als Hollywood selbst sein. Bis ins Jahr 1844 reiche die Geschichte dieser wichtigen Verkehrsader und der Name komme etwa von den «Holly Bushes» – zu Deutsch Stechpalmen –, die einst die Wege säumten. Heute ist die Strasse dagegen gesäumt mit den coolsten Restaurants und Bars der Stadt, bunten Wandmalereien, spannenden Installationen sowie Galerien an jeder Ecke. Ausserdem befindet sich der Man Mo Tempel ebenfalls dort. So viel Auswahl katapultiert die Hollywood Road von Hongkong auf den zweiten Platz der Rangliste.

1. Platz: High Street, Melbourne (Australien)

Grosser Gewinner der Liste ist die High Street in Melbourne. Nicht zum ersten Mal schafft es eine Strasse der angesagten australischen Stadt in die «Time Out»-Rangliste. Doch für die High Street selbst ist es eine Premiere. Den Sieg hat die High Street, die sich nordöstlich vom Zentrum bis fast an die Grenze Greater Melbournes schlängelt und dabei durch diverse Vororte geht, vor allem ihrer Vielseitigkeit zu verdanken. Denn an ihrem lebendigsten Abschnitt wird wirklich jede und jeder fündig – es gibt unter anderem Vintage-Läden, coole Cafés, einen Food-Truck-Park oder ein Indie-Kino zu entdecken.

Die Top 30 in der Übersicht

Insgesamt umfasst das Ranking 30 Strassen, die zu den coolsten Exemplaren auserwählt wurden. Die gesamte Liste im Überblick:

6. Platz: Jalan Petaling, Kuala Lumpur (Malaysia)

7. Platz: Rua da Boavista, Lissabon (Portugal)

8. Platz: Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro (Brasilien)

9. Platz: Chazawa-dori, Tokio (Japan)

10. Platz: Consell de Cent, Barcelona (Spanien)

11. Platz: Bree Street, Kapstadt (Südafrika)

12. Platz: Oranienstrasse, Berlin (Deutschland)

13. Platz: Fifth Avenue, Park Slope, New York (USA)

14. Platz: Ban Tad Thong, Bangkok (Thailand)

15. Platz: East 3rd Street, Los Angeles (USA)

16. Platz: Rua Sá de Noronha, Porto (Portugal)

17. Platz: Gerrard Street, London (England)

18. Platz: Conde Duque Street, Madrid (Spanien)

19. Platz: Bucareli, Mexiko-Stadt (Mexiko)

20. Platz: Rue de Belleville, Paris (Frankreich)

21. Platz: 18th Street, Chicago (USA)

22. Platz: Camden Street, Dublin (Irland)

23. Platz: Foster Street, Sydney (Australien

24. Platz: Songridan-gil, Seoul (Südkorea)

25. Platz: Quang An Street, Tay Ho, Hanoi (Vietnam)

26. Platz: Miracle Mile, Miami (USA)

27. Platz: Saint-Hubert Plaza, Montreal (Kanada)

28. Platz: Troon Street, Athen (Griechenland)

29. Platz: Cecil Street, Singapur

30. Platz: L.P Leviste Street, Manila (Philippinen)

