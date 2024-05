In diesen Städten wohnen die meisten Millionäre

In New York wohnen die meisten reichen Menschen. (Archivbild) Frank Franklin II/AP/dpa

Wo sich weltweit die meisten Millionäre ansiedeln, zeigt ein Ranking von Henley & Partners. Das britische Beratungsunternehmen hat untersucht, welche Städte in dieser Hinsicht am «reichsten» sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Untersuchung eines britischen Beratungsunternehmens führt die «reichsten» Städte weltweit auf.

Berücksichtigt wurde die Anzahl (Multi-)Millionär*innen und Milliardär*innen, die in einem Ort leben.

Zürich landet in den Top 20. Mehr anzeigen

Wie heisst es so schön? Gleich und Gleich gesellt sich gern. Dies gilt auch für die Reichsten der Reichen. Eine Untersuchung des britischen Beratungsunternehmens Henley & Partners zeigt, in welchen Städten weltweit sich Millionär*innen und Milliardär*innen am liebsten ansiedeln.

Die Übersicht macht deutlich, dass die reichsten Ortschaften der Welt in Nordamerika und Asien liegen. Aber auch Europa reiht sich mit ein paar Städten darunter. Und Zürich schafft es in die Top 20.

Angeführt wird die Rangliste von New York City! Dort sollen insgesamt 349'500 Millionär*innen, 744 Centi-Millionär*innen und 60 Milliardär*innen wohnen. Als Centi-Millionäre bezeichnet man Personen mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr.

Zürich und Genf unter den 20 «reichsten» Orten

Zürich landet zwar nicht auf einem der ersten zehn Plätze, doch schafft es die Limmatstadt auf den 18. Rang. Demnach gibt es im gesamten Kanton 88'400 Millionär*innen und 10 Milliardär*innen. Und auch Genf zählt zu den «reichsten» Ortschaften. Folgend die Top-20-Liste im Überblick.

Das sind die 20 «reichsten» Städte weltweit: New York City (USA): 349'500 Millionär*innen und 60 Milliardär*innen

San Francisco Bay Area (USA): 305'700 Millionär*innen und 68 Milliardär*innen

Tokio (Japan): 298'300 Millionär*innen und 14 Milliardär*innen

Singapur: 244'800 Millionär*innen und 30 Milliardär*innen

London (Grossbritannien): 227'000 Millionär*innen und 35 Milliardär*innen

Los Angeles (USA): 212'100 Millionär*innen und 43 Milliardär*innen

Paris und Île-de-France (Frankreich): 165'000 Millionär*innen und 23 Milliardär*innen

Sydney (Australien): 147'000 Millionär*innen und 20 Milliardär*innen

Hongkong: 143'400 Millionär*innen und 35 Milliardär*innen

Peking (China): 125'600 Millionär*innen und 42 Milliardär*innen

Shanghai (China): 123'400 Millionär*innen und 39 Milliardär*innen

Chicago (USA): 120'500 Millionär*innen und 24 Milliardär*innen

Toronto (Kanada): 106'300 Millionär*innen und 18 Milliardär*innen

Mailand und Region Lombardei (Italien): 104'500 Millionär*innen und 15 Milliardär*innen

Melbourne (Australien): 97'900 Millionär*innen und 10 Milliardär*innen

Frankfurt (Deutschland): 94'500 Millionär*innen und 15 Milliardär*innen

Houston (USA): 90'900 Millionär*innen und 18 Milliardär*innen

Zürich, Kanton (Schweiz): 88'400 Millionär*innen und 10 Milliardär*innen

Seoul (Südkorea): 82'500 Millionär*innen und 20 Milliardär*innen

Genf, Kanton (Schweiz): 79'800 Millionär*innen und 14 Milliardär*innen Mehr anzeigen

In einer Pressemitteilung wird der CEO von Henley & Partners, Dr. Jürg Steffen, zu den Schlüsselfaktoren zitiert, warum die reichsten Städte der Welt weiter wachsen. Vor allem die starke Performance der Finanzmärkte in den letzten Jahren sei ein Grund.

«Der 24-prozentige Anstieg des S&P 500 im vergangenen Jahr, der 43-prozentige Anstieg des Nasdaq und die atemberaubende 155-prozentige Rallye von Bitcoin haben das Vermögen wohlhabender Anleger gestärkt. Darüber hinaus haben die rasanten Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und Blockchain-Technologie neue Möglichkeiten für die Schaffung und Anhäufung von Vermögen eröffnet», glaubt Steffen.

Doch neben neuen Chancen dürfe man alte Risiken nicht ausser Acht lassen. Steffen sagt: «Der Krieg in der Ukraine, durch den die Zahl der Millionäre in Moskau um 24 Prozent gesunken ist, ist eine deutliche Erinnerung an die Fragilität des Wohlstands in einer unsicheren und instabilen Welt.»

