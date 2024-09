Wenn man Hauskatzen nachts allein lässt, kommen sie schon mal auf dumme Ideen – und schalten den Staubsauger ein. PantherMedia / Thorsten Nilson

Sie belassen es bei einer mündlichen Ermahnung: Im deutschen Bremerhaven rücken Polizei und Feuerwehr aus – zwei Büsis hatten den Staubsauger eingeschaltet und riefen die Nachbarn auf den Plan.

afp/tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Mehrfamilienhaus schrecken die Nachbarn nachts wegen Lärm aus der Nachbarwohnung auf. Sie rufen die Polizei.

Da auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgt, wird schliesslich die Feuerwehr verständigt, die die Tür öffnet.

Des Rätsels Lösung: zwei Hauskatzen haben den Staubsauger in der ansonsten verlassenen Wohnung eingeschaltet. Mehr anzeigen

Weil zwei Katzen in einem Mehrfamilienhaus nachts den Staubsauger einschalteten, sind im deutschen Bremerhaven Polizei und Feuerwehr ausgerückt.

Nachbarn hörten nachts Lärm aus der Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven und riefen die Polizei. Es habe aber in der Wohnung niemand auf Klingeln oder Klopfen reagiert.

Die Feuerwehr öffnete schliesslich die Tür. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung keine Menschen, sondern nur die Katzen und den Staubsauger. Die Beamten schalteten das Gerät aus und «ermahnten die beiden Vierbeiner mündlich, sich für den Rest der Nacht ruhig zu verhalten», wie es weiter hiess.