Mann auf Kreuzfahrt infiziert – jetzt kämpft er um sein Leben

Zu ihrem 37. Hochzeitstag geniessen Guy und Adrien Matlock eine Kreuzfahrt. Diese entwickelt sich jedoch zum Horror-Trip. Matlock erleidet einen Herzstillstand und sitzt in Dänemark fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Amerikaner Guy Matlock erlitt während einer Kreuzfahrt in Dänemark eine schwere Virusinfektion.

Diese führte zu einem Herzstillstand und künstlicher Beatmung.

Matlocks Familie sammelt Spenden für eine medizinische Evakuierung in die USA, die bis zu 150'000 Dollar kosten könnte.

Krankheitsausbrüche auf Kreuzfahrten sind keine Seltenheit, kürzlich erkrankten etwa 180 Passagiere eines Royal-Caribbean-Schiffs an Salmonellen.

So hat sich Guy Matlock seinen 37. Hochzeitstag wohl nicht vorgestellt – denn der Trip wird zum Albtraum.

Der 64-Jährige aus Colorado, erkrankte während einer Kreuzfahrt in Dänemark an einer schwerwiegenden Virusinfektion und blieb dort gestrandet, wie «New York Post» berichtet.

Matlock war auf einer 14-tägigen Reise zum 37. Hochzeitstag mit seiner Frau Adrien unterwegs, als er grippeähnliche Symptome verspürte. Diese entwickelten sich schnell zu einer gefährlichen Kombination aus Grippe A, Lungenentzündung und Sepsis, die seine Hauptorgane angriff.

Die «New York Post» berichtet weiter, dass Matlock auf dem Schiff einen Herzstillstand erlitt und jetzt in einem Kopenhagener Krankenhaus behandelt werde. Er sei bewusstlos und auf ein Beatmungsgerät angewiesen. «Es ist sehr isolierend in einem anderen Land, in dem man die Sprache nicht kennt und in die Gesellschaft eine völlig andere ist», sagte Guys Tochter, Moriah Matlock, gegenüber KDVR.

Die Familie bemüht sich, die notwendigen Mittel für eine medizinische Evakuierung in die USA aufzubringen, was bis zu 150'000 Dollar kosten kann.

Laut «New York Post» hat ihre GoFundMe-Kampagne bisher über 30'000 Dollar gesammelt. «Niemand kann die Sorgen erklären, die es mit sich bringen kann, jemanden so stark leiden zu sehen», sagte Moriah zu WJTV.

Krankheitsausbrüche auf Kreuzfahrten sind kein Einzelfall

Wie focus.de schreibt, komme es immer wieder zu Krankheitsausbrüchen auf Kreuzfahrtschiffen. Kürzlich auch auf dem Kreuzfahrtschiff «Radiance of the Seas» von Royal Caribbean International ereignete sich ein Massen-Ausbruch einer Magen-Darm-Erkrankung. Laut «T-Online» erkrankten etwa 180 Passagiere sowie drei Besatzungsmitglieder, während das Schiff vor der Küste Alaskas unterwegs war. Die Betroffenen klagten über Durchfall, Bauchkrämpfe, Kopf- und Muskelschmerzen. Die US-Gesundheitsbehörde CDC identifizierte Salmonellen als Auslöser. Ein Sprecher von Royal Caribbean erklärte, dass die Gesundheit und Sicherheit der Gäste, der Crew sowie der besuchten Gemeinden höchste Priorität habe.

Dr. Sarah E. Hochman, eine Expertin für Infektionskrankheiten, erklärte auf focus.de: «Solche Ausbrüche kommen häufig vor, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen sind.» Bereits im Sommer erkrankten etwa 200 Passagiere des Luxusschiffs MV Ventura an ähnlichen Symptomen. Eine Betroffene, die Krankenschwester Jessica B., klagte über Hygienemängel an Bord und erklärte: «Das war nicht die Traumreise, die wir erwartet hatten.»

