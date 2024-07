Passagiere der Flugzeuge werden bald nicht mehr so viel Platz haben. (Symbolbild) Bild: dpa

Verdichtung ist angesagt: Die Anzahl der Sitze in Flugzeugen nimmt immer mehr zu. Passagiere müssen sich in Zukunft auf dünnere Sitze einstellen.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die durchschnittliche Anzahl der Sitze im Flugzeug wird laut einer Prognose immer weiter ansteigen.

Eine Verdichtung soll durch dünnere Sitze und Umbauten der WCs und Bordküchen erreicht werden.

Für die Reisenden bedeutet dies eine zunehmende Enge. Mehr anzeigen

Es wird eng im Flugzeug. Boing hat seinen «Commercial Market Outlook» veröffentlicht und darin aufgezeigt, wie viele Flugzeuge von welchem Typ in den nächsten 20 Jahren gebraucht werden.

Wie «Aerotelegraph» schreibt, zeigt eine Grafik darin, wie dabei die Anzahl der Sitze pro Flugzeug von 138 im Jahr 2003 über 169 im Jahr 2023 auf ca. 190 Sitze 2043 ansteigt. Also immer mehr Sitze pro Flugzeug. Der verantwortliche Boing-Manager Darren Hulst erklärt dazu im Aerotelegraph: «Wir haben uns das historisch angeschaut und dabei verteilte sich der Anstieg der Sitzanzahl gleichmässig auf den Umstieg auf grössere Schmalrumpf-Modelle und auf Verdichtung, indem man mehr Sitze ins Flugzeug baute.»

Die angesprochene Verdichtung erreichen Fluggesellschaften durch dünnere Sitze und Anpassungen an WCs und Bordküchen. Für die Reisenden bedeutet das im Endeffekt: Es wird enger im Flugzeug.

«Wenn man in Europa Flüge von zwei Stunden oder weniger hat, ist das perfekt», so der Manager weiter. «Ich glaube, davon werden wir in diesem Markt mehr sehen, ob nun mit Boeing- oder Airbus-Jets.» Der Trend zur Verdichtung scheint sich damit überall durchzusetzen.