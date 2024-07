Beim Zusammenprall mit einem Auto verlor ein 57-jähriger Motorradfahrer am Samstag in Sufers GR sein Leben. (Symbolbild) sda

Am Samstagnachmittag kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Der 57-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle in Sufers GR.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto am Samstag in Sufers GR ums Leben gekommen. Der Zweiradlenker hatte zuvor einen anderen Wagen überholt und war danach frontal in das zweite Auto geprallt, das entgegen kam.

Der Töfffahrer sei nach der Kollision am Samstagnachmittag noch auf der Unfallstelle verstorben, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit.

Die beiden Autoinsassen – ein 70-jähriger Mann und seine Mitfahrerin – wurden verletzt. Sie wurden in ein Spital gebracht.

Genauer Unfallhergang wurde abgeklärt

Der genaue Unfallhergang wurde durch die Staatsanwaltschaft und die Polizei abgeklärt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Töfflenker kurz vor 15 Uhr von Splügen in Richtung Andeer, als er in Sufers beim Anschluss an die A13 auf den ersten Wagen aufschloss und diesen überholte. Danach kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto.

