Mysteriöse Airline schickt ihre Flugzeugflotte nach Minsk

Mehrere Flugzeuge einer Airline aus Gambia wurden anscheinend nach Belarus überführt – darunter ein Airbus A320. (Symbolbild) Armando Franca/Keystone

Die Fluggesellschaft Magic Air aus Gambia hat ihren kompletten Flugzeugbestand nach Belarus geschickt. Von dort werden die Airbus-Passagierjets vermutlich weiter nach Russland verschoben.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alle vier Flugzeuge, welche die Fluggesellschaft Magic Air besitzt, sind am Samstag nach Minsk geflogen.

Es handelt sich um Passagierflugzeuge von Airbus, drei A330 und eine A320.

Die Airline hat noch keinen einzigen Passagierflug durchgeführt.

Der Verdacht: Russland umgeht auf diesem Weg Sanktionen und beschafft sich neue Flugzeuge. Mehr anzeigen

Vier Airbus-Passagierflugzeuge der Typen A330 und A320 hat die junge Fluggesellschaft Magic Air seit ihrer Gründung gekauft. Den ersten Jet im Oktober 2023, drei weitere im November 2023, schreibt das Branchenportal «Aerotelegraph». In Betrieb genommen wurden sie demnach bislang nicht.

Anstatt die Flugzeuge an die Magic-Air-Basis in der Hauptstadt Gambias zu überführen, liess sie das in Gambia registrierte Unternehmen einfach an ihren Standorten an den Flughäfen Istanbul-Atatürk, Kairo und Muscat stehen. Bis Ende letzter Woche.

Am Freitag, 16. August, und Samstag, 17. August, machten sich alle vier Flugzeuge innerhalb weniger Stunden auf den Weg nach Belarus. Alle landeten in Minsk, berichtet der russische Luftfahrtkanal «Aviatorshina».

Die Wahrscheinlichkeit sei gross, dass die vier Airbus-Jets später von Belarus nach Russland überführt werden, mutmasst der «Aerotelegraph». Die zwischengeschaltete Fluggesellschaft in Gambia sei wohl ein Trick, um westliche Sanktionen zu umgehen, wonach die Lieferung von Flugzeugen und Ersatzteilen an russische Airlines verboten ist.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko unterstützt Putin. Im Laufe seiner Amtszeiten wurden er und das Land immer abhängiger von Russland.