Charles III.: Königliche Kutschfahrt statt Pferderitt!

London, 31.05.2024 – Es ist eine überraschende Nachricht: Der an Krebs erkrankte König Charles III. wird sich die legendäre Geburtstagsparade «Trooping the Colour» nicht entgehen lassen. Statt hoch zu Ross, wird er jedoch in einer Kutsche sitzen. Auch Königin Camilla wird mit von der Partie sein. Die Rückkehr des Königs in die Öffentlichkeit scheint also schrittweise zu erfolgen. Fehlen wird dagegen vorraussichtlich die ebenfalls an Krebs erkankte Prinzessin Kate. Der Palast hatte im Februar mitgeteilt, dass der König an Krebs leidet und sich in ambulanter Therapie befindet. Ende April gab es positive Nachrichten: Die Therapie scheint anzuschlagen und der König nimmt vereizelt wieder öffentliche Termine wahr. Ein kleiner Schritt zurück ins Rampenlicht für den Monarchen. Anders als der König hat sich Kate dagegen komplett zurückgezogen von ihren Pflichten als Royal. Wann sie zurückkehren wird, ist ungewiss.

05.06.2024