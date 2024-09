Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt

Dresden, 11.09.2024: BRÜCKENEINSTURZ IN DRESDEN Ein Teil der Carolabrücke in Dresden ist in der Nacht teilweise in die Elbe gestürzt SPRECHER DES LAGEZENTRUMS: Der Einsturz betrifft den Fussgänger- und Radweg sowie die Strassenbahngleise Nach Angaben der Feuerwehr Dresden geht es um eine Länge von 100 Metern Es kommt demnach zu einem starken Heisswasseraustritt aus dem Brückenkopf der Altstädter Seite KEINE FAHRGÄSTE ZU SCHADEN GEKOMMEN Von den Dresdner Verkehrsbetrieben hiess es, eine Strassenbahn habe sich nicht auf der Brücke befunden

