Sohn holt Hilfe: Polizist rettet Mutter aus gesunkenem Auto Eine Mutter erleidet während der Autofahrt einen Anfall und landet im Wasser. Dank ihres zwölfjährigen Sohnes, zwei Passanten und einem beherzten Polizisten kommt sie mit dem Leben davon. 15.08.2024

Eine Mutter erleidet während der Autofahrt einen Anfall und landet im Wasser. Dank ihres zwölfjährigen Sohnes, zwei Passanten und einem beherzten Polizisten kommt sie mit dem Leben davon.

Adrian Kammer Adrian Kammer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufgrund eines Anfalls fährt eine Frau im US-Bundesstaat Texas in einen See.

Sie bleibt ohnmächtig im sinkenden Auto, während sich die beiden Kinder befreien konnten.

Der zwölfjährige Sohn holt einen Polizisten zu Hilfe, der die Mutter retten kann. Mehr anzeigen

Die Bodycam eines Polizisten aus West Orange in Texas zeigt dramatische Bilder. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der zwölfjährige Dwight ihn um Hilfe anfleht. Seine Mutter hatte während der Autofahrt einen Anfall. Sie verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und landete in einem See. Während sich Dwight und seine 16-jährige Schwester befreien konnten, blieb die Frau im sinkenden Auto stecken.

Der Polizist fährt mit dem Jungen zur Unfallstelle, wo die Front des Autos bereits unter Wasser steht. Zwei Passanten sind bereits vor Ort, um zu helfen. Zusammen schaffen sie es, die Scheibe einzubrechen und die ohnmächtige Frau aus der Situation zu befreien. Der Beamte leitet sofort wiederbelebende Massnahmen ein.

Rettung im letzten Moment

Die Hilfe kam gerade noch rechtzeitig. Die verunfallte Frau musste die folgenden drei Wochen künstlich beatmet werden. Laut Aussagen ihrer Familie kann die Mutter wieder selbstständig atmen und gewinnt langsam an Kräften.

Mehr Videos aus dem Ressort