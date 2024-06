Bei einem Streik der Rettungsschwimmer auf Mallorca müssten einige beliebte Strände schliessen. IMAGO/Chris Emil Janßen

Die Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià auf Mallorca wollen am 7. Juli streiken. In diesem Fall müssten einige der beliebtesten Strände gesperrt werden.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià auf Mallorca wollen am 7. Juli für besseres Arbeitsmaterial und mehr Personal streiken.

In diesem Fall müssten einige beliebte Strände auf Mallorca aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Betroffen wären die Strände beliebter Urlaubsorte wie Santa Ponça, Magaluf und Paguera.

Die Rettungsschwimmer der Gemeinde Calviá wollen am 7. Juli, also mitten in der Hochsaison, streiken. Sie beklagen veraltetes Arbeitsmaterial und Peronalmangel – ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Badegäste, betonte Ariel Gauna, Generalsekretär der Gewerkschaft der Rettungsschwimmer, gegenüber der Tageszeitung «Ultima Hora».

Zudem seien die Arbeitsmaterialien veraltet. «Uns fallen die Wachtürme auf den Kopf», klagte der Sprecher der Strandaufseher von Calvià im Südwesten der spanischen Mittelmeerinsel. Rollstühle und Liegen, mit denen Menschen mit Behinderung ins Wasser befördert werden, seien defekt. Der Protest richtet sich gegen das Unternehmen, das die Rettungsschwimmer beschäftigt, und auch gegen das Rathaus, das für die Einhaltung der Vorschriften zuständig ist.

Sollte der Streik stattfinden, müsste die Gemeinde die Strände am 7. Juli (einem Sonntag) wohl sperren, da die Sicherheit der Badegäste nicht gewährleistet werden könnte. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Rettungsschwimmer mit dem Arbeitgeber und dem Rathaus noch einig werden. Nicht selten werden auf Mallorca Streiks in letzter Minute abgeblasen.

Zu Calvià westlich der Inselhauptstadt Palma gehören die bei Touristen beliebten Strände Santa Ponça und Paguera sowie die britische Urlauberhochburg Magaluf.