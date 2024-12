Nur in Brasilien: Santa auf Jetski rettet drei Stand-up Paddler Bevor der Weihnachtsmann auf dem Jetski Kindern in Rio de Janeiro Geschenke übergeben kann, muss er noch schnell drei Stand-up-Paddlern das Leben retten. 19.12.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jedes Jahr erhalten Kinder mit Beeinträchtigungen an der Copacabana in Rio de Janeiro Geschenke von einem Weihnachtsmann, der auf einem Jetski an den Strand gleitet.

Dieses Jahr aber kommt der Bescherung eine Rettungsaktion in die Quere.

Der Santa rettete drei Stand-up-Paddler, die wegen einer Strömung vom Land wegtreiben. Mehr anzeigen

Thiago Carvalho de Paiva ist Feuerwehrmann. Doch am Dienstag verkleidet er sich als Weihnachtsmann und bringt den Kindern mit Beeinträchtigungen an der Copacabana in Rio de Janeiro Geschenke auf dem Jetski mit.

Auf dem Weg zur Bescherung entdeckt er aber drei Stand-up-Paddler, die wegen einer Strömung Mühe haben, ans Land zu kommen, schreibt «kurier.at».

Sofort kehrt der Weihnachtsmann um, hilft den drei Surfern, das Ufer zu erreichen. So ungewöhnlich es für einen Mann im bekannten roten Kostüm ist, Menschen aus ihrer Seenot zu helfen, so alltäglich ist es für Thiago de Carvalho: Er ist bei der Feuerwehr von Rio in der Wasserrettung beschäftigt.

