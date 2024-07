Wem die klassischen blauen Liegen am Strand von Calar Major nicht zusagen, hat jetzt die Möglichkeit, eine Luxus-Variante zu wählen. (Symbolbild) Bild: IMAGO/Schöning

Der Betrieb der Liegen und Schirme an den Stadtstränden von Palma de Mallorca ist ein Millionengeschäft. Nun kann man sich am Strand Cala Major erstmals auf Luxus-Liegen sonnen, doch der Preis hat es in sich.

Schöner und bequemer sollen die Liegen sein, dafür sollen Tourist*innen in ihren Ferien deutlich tiefer in die Tasche greifen: Am beliebten Stadtstrand von Palma de Mallorca, Cala Major, stehen in diesem Sommer erstmals Luxus-Liegen, sogenannte «Hamacas». Sie locken mit mehr Komfort am Strand, doch sind im Vergleich sündhaft teuer. Für zwei Liegen und einen Sonnenschirm, das Premium-Paket, zahlen interessierte Mallorca-Reisende satte 70 Euro (rund 68,30 CHF) am Tag.

Das ist eine Preissteigerung von rund 280 Prozent im Vergleich zu den Standard-Liegen in Palma. Für zwei herkömmliche Liegen sowie einen Sonnenschirm zahlt man am familienfreundlichen Strand aktuell 25,30 Euro (24,70 CHF) am Tag, wie das deutschsprachige «Mallorca Magazin» berichtet.

Was die Luxus-Liegen von der Standard-Variante unterscheidet? Sie verfügen über eine dickere Matratze, die für ein bequemeres Stranderlebnis sorgen soll. Auch die Sonnenschirme sehen schöner aus und wirken im Vergleich, als könnten sie auch an einem Strand auf Bali stehen.

Luxus-Liegen kommen gut an

Der Service für Liegen und Sonnenschirme wird jede Saison von der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca per Ausschreibung neu vergeben – ein Millionengeschäft auf der Insel. Denn Verantwortung für den Service tragen dann die Anbieter. In diesem Fall handelt es sich um die Firma Beach i Oci, welche auch für die anderen Stadtstrände Palmas zuständig ist.

Der Strand von Cala Major zählt zu den beliebtesten Stadtstränden Palmas. Bild: IMAGO/Panthermedia

Ein Mitarbeiter von Beach i Oci berichtete auf Anfrage des Mallorca Magazins, dass die Luxus-Angebote gut angenommen werden, allerdings exklusiv von Tourist*innen. Eine bessere Versorgung am Strand werde gewünscht.

Vorwurf: Mehr Schirme und Liegen als üblich?

Allerdings wurden auch Vorwürfe laut, wonach mehr Liegen und Schirme als sonst üblich am Strand aufgestellt worden seien, was die Stadtverwaltung von Palma gegenüber des «Mallorca Magazins» allerdings verneinte.

Zusätzlich droht der Widerstand der Anwohner. Bereits in der vergangenen Woche berichtete die spanische Tageszeitung «Diario de Mallorca» über die Beschwerden von Resident*innen über das neue Liegen-Angebot in Cala Major. Auch hier sollen deutlich mehr Liegen und Schirme als üblich angeboten worden sein, was das Ausbreiten von Handtüchern erschwere. Der Service-Mitarbeiter von Beach i Oci stritt die Vorwürfe ab.