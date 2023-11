Ruth Westheimer, die Grande Dame der Sexualtherapie, bei einem Anlass in Zürich im Oktober 2005. Bild: Keystone/Steffen Schmidt

Die in Deutschland geborene Sex-Therapeutin Ruth Westheimer (95) ist neue Anti-Einsamkeits-Botschafterin des US-Bundesstaats New York.

Westheimer werde die landesweit erste Position dieser Art ehrenamtlich einnehmen, um der wachsenden «Einsamkeits-Epidemie» in dem Bundesstaat entgegen zu wirken, teilte Gouverneurin Kathy Hochul mit.

Geboren wurde «Dr. Ruth» 1928 in der Nähe von Frankfurt in eine jüdische Familie hinein.

Als Zehnjährige, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, kam sie mit einem Kindertransport in die Schweiz und entkam so dem Holocaust. Mehr anzeigen

Ruth Westheimer werde die landesweit erste Position dieser Art ehrenamtlich einnehmen, um der wachsenden «Einsamkeits-Epidemie» in dem Bundesstaat entgegen zu wirken, teilte Gouverneurin Kathy Hochul mit. «Hallelujah», wurde Westheimer zitiert. «Ich bin zutiefst geehrt und habe der Gouverneurin versprochen, Tag und Nacht dafür zu arbeiten, dass sich die New Yorker weniger einsam fühlen.»

Geboren wurde «Dr. Ruth» 1928 als Karola Ruth Siegel in Wiesenfeld in der Nähe von Frankfurt in eine jüdische Familie hinein. Als Zehnjährige, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, kam sie mit einem Kindertransport in die Schweiz und entkam so dem Holocaust. Später ging sie in die USA und wurde als Sexualtherapeutin mit Shows im Radio und im Fernsehen berühmt.

dpa