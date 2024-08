Urlaubszeit ist die schönste Zeit: So können Sie 2025 mit wenigen Urlaubstagen viel freimachen. Bild: dpa

2025 steht vor der Tür. Alle kommen aus den Sommerferien zurück und überlegen sich, wie man das kommende Jahr plant. Mit diesen Brückentagen klappt es.

Die Ferientage reichen ja eigentlich nie wirklich aus. Da sollte man jetzt schon langsam seine Ferien für 2025 planen. Mit den Brückentagen gibt es gute Möglichkeiten, seine Ferienzeit zu verlängern.

blue News zeigt dir, wie du deine Ferientage am Besten einsetzt, um das Maximum in der Schweiz herauszuholen.

Januar 2025

Im Jahr 2025 liegen die Neujahrs-Tage an ferientechnisch guten Tagen. Wer seine Ferientage richtig einsetzt, kann richtig viel herausholen.

Der 1. Januar ist landesweit ein Feiertag. Wer also am Donnerstag, 2. Januar, und Freitag, 3. Januar, frei nimmt, kann sich mit nur zwei Ferientag über 5 freie Tage freuen.

Neujahr 1.1.2025: 1.1.2025 bis 5.5.2025

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug und Zürich

2 Tage Ferien ----- 5 Tage frei Mehr anzeigen

Noch besser ist es in den Kantonen Aargau, Bern, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau, Waadt und Zürich. In diesen Kantonen ist auch der 2. Januar ein arbeitsfreier Tag. Hier wird also für fünf freie Tage sogar nur ein Ferientag, nämlich am 3. Januar, fällig.

Berchtoldstag 02.01.2025 1.1.2025 bis 5.5.2025

Aargau, Bern, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau, Waadt und Zürich.

1 Tag Ferien ----- 5 Tage frei Mehr anzeigen

In den Kantonen Graubünden, Schwyz, Tessin und Uri liegt sogar noch ein verlängertes Wochenende drin. Hier ist der 6. Januar ein gesetzlicher Feiertag. Wer am 2. und 3. Januar frei nimmt, kann so vom 1. bis 6. Januar seine Ferien verlängern.

Heilige Drei Könige 6.1.2025 1.1.2025 bis 6.1.2025

Graubünden, Schwyz, Tessin und Uri

2 Tage Ferien ----- 6 Tage frei Mehr anzeigen

März 2025

Im März ist in einigen Kantonen St. Josef ein Feiertag. Und der liegt 2025 auf einem Mittwoch. Also könnten mit 2 Tagen Ferien am Donnerstag und Freitag 5 Tage frei gemacht werden.

St. Josef 19.3.2025 19.3.2025 – 23.3.2025

Graubünden, Luzern, Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug

2 Tage Ferien ----- 5 Tage frei Mehr anzeigen

April 2025

Ostern bietet meistens eine gute Gelegenheit für Ferien, da hier landesweit am Freitag und Montag gesetzliche Feiertage sind. 2025 gibt es zwei Möglichkeiten, jeweils mit 4 Ferientagen 9 Tage frei zu haben. Einmal klappt das mit 4 freien Tagen vom 14. bis 17. April, oder vom 22. bis 25. April.

Osterferien 2025: Variante 1 12.4.2025 – 21.4.2025

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Waadt, Zug und Zürich

4 Tage Ferien ----- 10 Tage frei Mehr anzeigen

Osterferien 2025: Variante 2 12.4.2025 – 21.4.2025

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Uri, Waadt, Zug und Zürich

4 Tage Ferien ----- 10 Tage frei Mehr anzeigen

Mai 2025

Im Mai bieten sich im nächsten Jahr der Tag der Arbeit und Auffahrt an. Um diese Tage herum können jeweils mit 4 Ferientagen 9 Tage entspannt ausgeruht werden.

Tag der Arbeit 1.5.2025 1.5.2025 – 4.5.2025

Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, Tessin, Thurgau, Zürich und Regional

1 Tag Ferien ----- 4 Tage frei Mehr anzeigen

Auffahrt 29.5.2025 29.5.2025 – 1.6.2025

Alle Kantone

1 Tag Ferien ----- 4 Tage frei Mehr anzeigen

Juni 2025

Der Sommer naht und man möchte doch nicht in den grossen Sommer-Reisestress. Dann bieten im Juni Pfingsten und Fronleichnam gute Möglichkeiten, mit wenigen Ferientagen länger frei zu haben.

Pfingstmontag 9.6.2025 7.6.2025 – 15.6.2025

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt und Zürich

4 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

Fronleichnam 19.6.2025 19.6.2025 – 22.6.2025

Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Wallis, Zug und Neuenburg

1 Tag Ferien ----- 4 Tage frei Mehr anzeigen

August 2025

Im August gibt es zwei Möglichkeiten, mit 4 Tagen Ferien 9 Tage frei zu haben. Einmal der Nationalfeiertag am 1. August, die vier Tage vom 28. bis 31. einfach frei nehmen. Dann noch Mariä Himmelfahrt am 15.8. Hier muss man vom 11. bis 14. August Ferien einreichen.

Bundesfeier 1.8.2025 26.7.2025 – 3.8.2025

Alle Länder

4 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

Mariä Himmelfahrt 15.8.2025 9.8.2025 – 17.8.2025

Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri und Zug

4 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

September 2025

Der September winkt 2025 mit vielen freien Tagen. Der Genfer Bettag bietet für nur einen Ferientag vier freie Tage. Beim Knabenschiessen reichen in Zürich vier Tage Ferien für 9 Tage frei und in einigen Kantonen kann um den Mauritiustag am 22. September mit vier Ferientagen

Genfer Bettag 11.9.2025 11.9.2025 – 14.9.2025

Genf

1 Tag Ferien ----- 4 Tage frei Mehr anzeigen

Knabenschiessen 15.9.2025 13.9.2025 – 21.9.2025

Zürich

4 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

Mauritiustag /Bettagsmontag 22.9.2025 20.9.2025 – 28.9.2025

Appenzell Innerrhoden, Luzern, Neuenburg, Waadt, Solothurn und Regional

4 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

Oktober 2025

Im Herbst in den Urlaub zu fahren ist ja auch sehr schön. Eine Möglichkeit für die Menschen in Luzern, 4 Tage frei zu haben bietet sich durch St. Leodegar, der im nächsten Jahr auf einem Donnerstag liegt. Einfach den Freitag frei nehmen und die Tage geniessen.

St. Leodegar 2.10.2025 2.10.2025 – 5.10.2025

Luzern

1 Tag Ferien ----- 4 Tage frei Mehr anzeigen

Dezember 2025

Im Dezember winkt der Schnee. Hier gibt es rund um Mariä Empfängnis, Weihnachten und dem Stephanstag einige Möglichkeiten, mit wenigen Urlaubstagen viele freie Tage im Schnee zu verbringen.

Mariä Empfängnis 8.12.2025 6.12.2025 – 14.12.2025

Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Wallis und Zug

4 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

Weihnachten 25.12.2025 (ohne Stephanstag) 25.12.2025 – 28.12.2025

Alle Kantone

1 Tag Ferien ----- 4 Tage frei Mehr anzeigen

Stephanstag 26.12.2025 20.12.2025 – 28.12.2025

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri und Zürich

3 Tage Ferien ----- 9 Tage frei Mehr anzeigen

