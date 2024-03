Sohn ist genervt, weil die Eltern sein «Erbe verprassen»

Sonne und Meer: Viele Rentner geniessen ihren Ruhestand. Bild: Benno Schwinghammer/dpa-tmn

Ein 34 jähriger Brite regt sich darüber auf, dass seine Eltern im Ruhestand das ganze Jahr über luxuriös verreisen und dabei viel Geld ausgeben. Eigentlich hat er dies als sein Erbe eingeplant.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für einen Briten ist die Reiselust seiner im Ruhstand befindlichen Eltern ein grosses Problem.

Seiner Meinung nach verprassen die Rentner dabei sein Geld.

Denn dieses Geld hat er als Erbe fest eingeplant. Mehr anzeigen

«Mein Erbe wird durch einen Strohhalm getrunken», erklärt ein 34-jähriger Brite und kritisiert in einem Beitrag in der Daily Mail ganz heftig seine Eltern. Denn die geniessen ihr Rentnerleben und reisen durch die ganze Welt. Ibiza, Madrid, Thailand, Karibik – die Eltern sind nicht zu bremsen.

Für den Milliennial ein grosses Ärgernis, denn er sieht sein Erbe langsam verschwinden. «Bin ich egoistisch, weil ich es meinen Boomer-Eltern übelnehme, dass sie das Geld, das mir gehören sollte, verprassen?» fragt der Mann verzweifelt. Durch die Reiselust seiner Eltern werde seine Erbschaft aufgebraucht, am Ende werde nur wenig übrigbleiben. Deshalb bezeichnet er seine Eltern auch als «egoistisch».

Auch für Enkelkinder ist kein Geld da

Seine Angst ohne Geld dazustehen ist tief verwurzelt, wie er erklärt: «Mit 34 Jahren lebe ich immer noch zur Miete und lebe von der Hand in den Mund. Im Gegensatz zu den Boomern ist meine Generation eher nicht daran gewöhnt, in einem festen Job auf Lebenszeit die Karriereleiter zu erklimmen.» Für Enkelkinder ist dann auch kein Geld da.

Die Frage ist: Was wird am Ende als Erbe übrigbleiben? Der Brite weiss dies schon genau — eine ständig wachsende Sammlung von «Wish You Were Here»-Postkarten.