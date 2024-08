Tote Fische fluten griechische Hafenstadt

Fischsterben 29.08.2024

Letztes Jahr wurde das Gebiet um Volos Opfer von Überschwemmungen, in diesem Jahr ist es übersät mit toten Fischen: Jeden Tag entfernen die Behörden 57 Tonnen Kadaver.

Adrian Kammer Adrian Kammer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tonnenweise tote Fische sind in den Golf von Volos gespült worden.

Die Ursache liegt in den Überschwemmungen des Gebiets im September 2023.

Nachdem sich die Tiere massenhaft vermehrt haben, sind sie jetzt Opfer der aussergewöhnlichen Trockenheit geworden. Mehr anzeigen

Und schon wieder hat es Volos getroffen: Die griechische Hafenstadt war in den letzten hundert Jahren nicht gerade vom Glück gesegnet. 1940 wurde sie während des Zweiten Weltkriegs von Italien bombardiert. 1955 zerstörte ein Erdbeben grosse Teile der historischen Altstadt. 2023 verursachten heftige Regenfälle Überschwemmungen in der Region, die grosse Schäden anrichteten. Und auch in diesem Jahr ist die Stadt nicht verschont geblieben.

57 Tonnen tote Fische pro Tag

Mit den Überschwemmungen vom vergangenen Jahr verteilten sich Fische von einem kleinen See in Flüssen der Umgebung. Dank dem grossen Nahrungsangebot vermehrten sie sich fleissig. Doch in diesem Jahr kam alles anders. Aufgrund von Hitze und Trockenheit gingen die Wasserpegel drastisch zurück.

Viele Fische starben in der Folge an Sauerstoffmangel. Andere flüchteten in Richtung Meer. Da es sich um Süsswasserfische handelte, erwartete auch diese Exemplare der Tod. Massen an Kadavern bedecken nun die Flüsse und Meeresufer. Jeden Tag entfernen die Behörden rund 57 Tonnen der toten Tiere.