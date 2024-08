Ermittler entdeckten ein Vogelnest, welches das Abgasrohr verstopfte. Policía Nacional.

Ein junger niederländischer Tourist stirbt in einem Ferienhaus auf Mallorca an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Nun wird klar: Vögel nisteten in einem Abgasrohr und verstopften es.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Juli stirbt auf Mallorca ein 21-jähriger Tourist aus den Niederlanden unter rätselhaften Umständen.

Nun zeigt sich: Vögel nisteten in einem Abgasrohr und verstopften es. Das Opfer erlitt eine Kohlenmonoxid-Vergiftung und starb.

Ein Mitbewohner, der über Kopfschmerzen klagte, entdeckte den 21-Jährigen. Mehr anzeigen

Vor rund zwei Wochen verstarb auf Mallorca ein 21-jähriger Tourist aus den Niederlanden unter mysteriösen Umständen an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Wie die spanische Nationalpolizei nun mitteilte, war die Ursache für den Tod ein Vogelnest, das die Gasleitung verstopfte.

Der Niederländer war am 30. Juli in einer Villa in Playa de Palma tot aufgefunden worden. Erste Erkenntnisse deuteten zunächst darauf hin, dass die Ursache eine schlechte Verbrennung des in dem Ferienhaus installierten Heizkessels war.

Jetzt hat die Mordkommission klargestellt, dass das Nest das Rohr verstopft und die schlechte Verbrennung verursacht hat, was tragischerweise zum Tod des jungen Mannes führte.

Die Vögel schafften allerhand Gräser und Blätter heran. Policía Nacional.

Er dachte, sein Mitbewohner schläft

Das betroffene Haus wurde von einer Gruppe, bestehend aus elf niederländischer Touristen, bewohnt. Zwei der Touristen schliefen in einem Zimmer, das sich in der Nähe des Heizkessels befand. Einer von ihnen klagte über Kopfschmerzen und fand seinen Freund auf dem Boden liegend.

Er dachte zunächst, dass er schlief, stellte dann aber fest, dass er nicht atmete. Der Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit.

Schliesslich stellten die Ermittler fest, dass das Abgasrohr durch nistende Vögel verstopft war. Sie hatten in dem Rohr viele Blätter, Gräser und Strohhalme abgelegt, um ihre Nester zu bauen.

Dadurch konnten die Verbrennungsgase aus dem Heizgerät nicht nach aussen entweichen, was zu einer äusserst gefährlichen Kohlenmonoxidbildung im Heizungsraum sowie in den angrenzenden Räumen führte.