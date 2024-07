Traditionsbäckerei am Zürichsee schliesst für immer ihre Türen

Am 31. August werden die letzten Bäckerwaren in der Bäckerei Brändli verkauft. Wie geht es in dem Geschäft weiter? (Symbolbild) Bild: Imago/Silas Stein

Im Jahr 1913 öffnete die Bäckerei Brändli in Wädenswil am Zürichsee. Nun steht fest: Der Traditionsbeck schliesst seine Pforten, wie es mit dem Geschäft in Bahnhofsnähe weitergeht, ist noch unklar.

tchs Christopher Schmitt

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende August wird die Bäckerei sowie das Café Brändli in Wädenswil ZH geschlossen.

Der Traditionsbeck öffnete im Jahr 1913, nach 111 Jahren ist nun Schluss.

Offiziell wird das Alter der Geschäftsführer als Grund für das Aus angegeben.

Es wird bereits über die Nachfolge des Geschäfts spekuliert. Mehr anzeigen

Am letzten Augusttag gehen in der Bäckerei Brändli die letzten frischen Brote über die Theke, es ist das Ende einer Ära: Nach 111 Jahren ist Schluss für den Traditionsbeck mit dem grossen Café in Wädenswil ZH, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet.

Silvia Huster Brändli (74) und ihr Sohn Patrick (38) schliessen den Laden am Bahnhofsplatz in Seenähe, wie auch «Blick» unter Berufung auf eine aktuelle Mitarbeiterin bestätigt.

Der offizielle Grund für das Aus ist das Alter der beiden Geschäftsführer, die den Beck bereits in der dritten Generation geführt haben. Genauere Informationen zur Schliessung gibt es nicht, in der Seegemeinde ist das Ende der Bäckerei gerade das Gesprächsthema. Bereits im Jahr 1913 öffnete der Traditionsbeck Pforten, am 31. August werden sie sich für immer schliessen.

Filiale in Zürich-Stadt schloss kurz nach Eröffnung

So ist es bereits im Januar der Filiale in Zürich ergangen, die erst kurz zuvor eröffnet worden war. Eine Begründung, warum sich die Bäckerei so schnell wieder aus der Stadt zurückzog, blieb aus. «Wir haben geschlossen»- und «Wir sagen Danke!»-Aushänge wiesen die Kundinnen und Kunden im Schaufenster auf das rasche Aus hin.

Dabei versprühte Patrick Huster bei der Filialeröffnung im Jahr 2022 noch Optimismus. «Wiedikon ist ein Trendquartier, das künftig noch mehr Leute anziehen wird», erklärte er damals gegenüber der «Zürichsee-Zeitung».

Neuer Betreiber gefunden?

Und wie geht es mit dem Geschäft in Wädenswil weiter? Wie «Blick» schreibt, kursieren Gerüchte im Ort, wonach bereits ein neuer Betreiber gefunden sei, der sich aktuell auf der Suche nach Personal befinden würde.

Transparenz-Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels wurde Wädenswil als «Dorf» bezeichnet. Wir haben die entsprechende Stelle geändert.