Und plötzlich kommt die Faust durchs Fenster

Der selbsternannte «Anzeigenhauptmeister» hat in Deutschland einen Freund gefunden, der ihn in «Olli_Zei»-Autos durch das Land chauffiert. Leider erlebt er dabei auch mal Gewalt.

Als «Anzeigenhauptmeister» meldet ein 18-Jähriger in Deutschland Tausende Falschparkierer. Dafür gibt es nicht nur Beifall: In einer Kleinstadt holte er sich jetzt ein blutige Nase. Obwohl er in einer Art Polizeiauto sass.

Mit massenhafte Anzeigen von Falschparkierern gibt der «Anzeigenhauptmeister» in Deuthschland zu reden.

Der 18-Jährige hat jetzt einen Verbündeten, der Fake-Polizeiautos fährt und sich «Olli_Zei» nennt.

Auf einer gemeinsamen Fantour gab es jetzt eine blutige Nase. Mehr anzeigen

Dass sein Leben als «Anzeigenhauptmeister» gefährlich ist, dass weiss Niclas M. längst. Immer wieder wird er in Deutschland angefeindet: Der 18-Jährige aus der Kleinstadt Gräfenhainichen führt einen privaten Feldzug gegen Falschparkierer und andere Verkehrsdelinquenten. Und die bleiben nicht immer gelassen, wenn sie erwischt werden.

Selbst dann nicht, wenn der selbsternannte Knöllchen-König im «OLLI_ZEI»-Auto sitzt. Denn mittlerweile hat Niclas M. einen Begleiter. Oliver W. aus der Nähe von Berlin ist gerne mit Fake-Polizeiautos unterwegs.

Auf den ersten Blick sehen die Autos aus wie echte Dienstfahrzeuge der deutschen Polizei. Sie sind im typischen blau-gelb foliert, haben sogar eine Blaulicht-Attrappe auf dem Dach.

«Da kam die Faust durchs Fenster»

Der «Anzeigenhauptmeister» und die «OLLI_ZEI» – das scheint zu passen. Die beiden gingen vor kurzem sogar gemeinsam auf Fantour, waren in verschiedenen Städten Ostdeutschlands, trafen sich mit Fans.

Auch in Bautzen, einer Kleinstadt in Sachsen, machten sie Halt. Sie hatten ihr Kommen in sozialen Netzwerken angekündigt und wurden von etwa 100 Schaulustigen empfangen. Einer von ihnen war allerdings nicht so gut auf den «Anzeigenhauptmeister» zu sprechen.

«Wir sassen in meinem Auto auf einem Parkplatz und hatten die Fenster heruntergekurbelt», wird Oliver W., der «Ollizist», von «Bild» zitiert. «Da hat ein Typ Niclas gefilmt und ihn gefragt: Findest du das gut, was du da machst? Als Niclas Ja gesagt hat, kam die Faust durch das Fenster.»

Fake-Polizeiautos sind erlaubt

Der Unbekannte ist geflüchtet, die echte Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen und die beiden Fake-Ordnungshüter zur Autobahn eskortiert. Natürlich in ihrem in ihrem Fake-Polizeiauto.

Das übrigens ist in Deutschland nicht generell verboten: solange die Folierung nicht reflektierend ist wie bei echten Polizeiautos und keine Hoheitszeichen oder ein echtes Blaulicht angebracht ist, die wie ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage von blue News erklärt. Allerdings seien in konkreten Fälle immer Abklärungen notwendig. Die lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.