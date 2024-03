Weil es plötzlich qualmt, muss ein Edelweiss-Jet wieder landen

Ein Airbus A340 der Airline Edelweiss musste in Kolumbien wegen einer Rauchentwicklung in der Kabine kurz nach dem Start ausserplanmässig zwischenlanden. sda

Zwischenfall auf dem Weg nach Zürich: Kurz nach dem Start in Kolumbien kommt es in der Kabine einer Edelweiss-Maschine zu einer Rauchentwicklung. Der Airbus muss sofort wieder landen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Flug nach Zürich muss ein Edelweiss-Airbus in Kolumbien kurz nach dem Start wieder landen.

In der Kabine des vollbesetzten Flugzeugs war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Das Flugzeug ist vorerst gegroundet, die Passagiere werden umgebucht und können ihre Reise mit Verspätung fortsetzen.

Nach nur 40 Minuten war der Flug von Kolumbien nach Zürich schon wieder vorbei: Ein Flugzeug der Edelweiss musste wegen Rauchentwicklung in der Kabine kurz nach dem Start in Cartagena ausserplanmässig landen, berichtet «20 Minuten». An Bord des Airbus A340/300 haben sich demnach 314 Passagiere und 13 Crewmitglieder befunden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend.

Die Ursache für die Rauchentwicklung sei «nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen Defekt der Klimaanlage an Bord zurückzuführen», wird Edelweiss-Sprecher Andreas Meier zitiert. Passagiere und Crew des Fluges WK92 seien wohlauf. Sie haben das Flugzeug ganz normal über die Fluggastbrücke verlassen können.

Der Airbus werde nun auf dem Flughafen Barranquilla untersucht und repariert. Die Passagiere würden von der Airline auf andere Flüge umgebucht. Sie hatten in Hotels übernachtet und sollen ihre Reise am heutigen Montag fortsetzen können.