Zocker gewinnt Millionen und bricht zusammen

Mitarbeitende des Casinos leisten dem Mann mit Herzinfarkt erste Hilfe. X-Screenshot

Er zockte regelmässig und knackte schliesslich den Jackpot in einem Casino in Singapur: 3,6 Millionen Franken. Mitten im Gewinn-Jubel bricht der Mann zusammen – Herzinfarkt.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann gewinnt den 3,6-Millionen-Franken-Jackpot in einem Casino in Singapur.

Vor lauter Freude erleidet er einen Herzinfarkt.

Der Glückspilz überlebt den Vorfall und erholt sich im Krankenhaus. Mehr anzeigen

Beinahe wäre sein erster Jackpot auch sein letzter gewesen. Berichten zufolge brach ein Spieler vor entsetzten Gästen in einem Casino in Singapur zusammen, als er einen Gewinn über 3,6 Millionen Franken feierte.

Videos auf Social Media zeigen den Mann auf dem Boden des Casinos Marina Bay Sands in der Nähe eines Baccarat-Tisches. Eine Menge entsetzter Zuschauer versammelt sich, während einige dem Mann zu Hilfe eilen, der ausgestreckt auf dem Boden liegt.

Mitarbeitende des Casinos versuchten den Mann an Ort und Stelle wiederzubeleben. In den sozialen Medien kursierten Aufnahmen der Prozedur, die offenbar zu Behauptungen führten, der Mann sei vor Ort verstorben. Brancheninsider «casino.org» berichtet jedoch, dass der Mann nach einem Herzstillstand ins Krankenhaus gebracht wurde und sich dort von dem Vorfall erholt. Ein echter Glückspilz.

Herzinfarkt nach grossem Gewinn nicht ungewöhnlich

Auch wenn es selten vorkommt, sei es nichts Ungewöhnliches, dass ein Zocker stirbt, nachdem er einen grossen Gewinn gemacht habe, ist auf dem Portal weiter zu lesen. Für manche sei der Nervenkitzel, reich zu werden, einfach zu viel für ihren Körper und ihr Herz.

So gewann im Jahr 2002 ein Spieler bei Harrah’s in Atlantic City einen Slot-Jackpot in Höhe von 10'000 US-Dollar. Nur wenige Augenblicke nachdem er 5000 US-Dollar in bar und einen Scheck über 5000 US-Dollar erhalten hatte, erlitt der 61-Jährige in der Casino-Lounge einen Herzinfarkt und wurde später für tot erklärt.